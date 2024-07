Lazio, ufficiale: Tavares è un nuovo giocatore biancoceleste

ROMA - Altro colpo in entrata per la Lazio : il club biancoceleste ha infatti ufficializzato l'acquisto di Nuno Tavares . Il terzino portoghese si trasferisce dall' Arsenal in prestito con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro (prevista una percentuale del 35% sulla futura rivendita) . Per il giocatore un ingaggio di 5 anni (fino al 2029 ): si parte da una base di 2 milioni e lo stipendio è destinato a salire con scalini da circa 200mila euro ogni 12 mesi. Dopo aver svolto le visite mediche e aver firmato il contratto , il nuovo giocatore biancoceleste è pronto a mettersi al servizio del nuovo allenatore Marco Baroni .

Lazio, ufficiale Tavares: il comunicato del club

La società biancoceleste ha annunciato così l'acquisto del portoghese: "La S.S. Lazio - si legge nel comunicato ufficiale - comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di particolari condizioni sportive il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nuno Albertino Varela Tavares dall’Arsenal FC".

Lazio, ufficiale Tavares: i numeri del portoghese

Il classe 2000, nativo di Lisbona, sbarca all'Arsenal nel 2021 dal Benfica, club in cui è cresciuto. Fino ai 13 anni aveva giocato nello Sporting Lisbona. Con i 'Gunners' non è riuscito a esplodere, proverà a farlo rilanciandosi con la maglia della Lazio. Nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito al Marsiglia prima e al Nottingham Forest poi: in Premier League ha collezionato 12 presenze, 8 in campionato e 4 in FA Cup.