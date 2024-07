Lazio, Baroni vuole un centrocampista: in arrivo Castrovilli

ROMA - La Lazio svolta, cambia strategie. Ecco Gaetano Castrovilli , centrocampista ex Fiorentina, 27 anni, svincolato da quindici giorni, reduce da stagioni da incubo e da due interventi chirurgici al ginocchio. Se sta bene, come ha dimostrato nell’ultima parte della stagione, quando Italiano lo ha rimesso dentro, può essere un colpo. La Lazio si è fatta avanti. Baroni ha bisogno di una mezzala di inserimento e di costruzione per aggiungere qualità al centrocampo, orfano dei colpi di Luis Alberto e delle geometrie di Kamada. Fabiani ci sta pensando. Oggi l’appuntamento con Alessandro Lucci, il suo manager. Si può prendere a costo zero e riempire un’altra casella mancante. Le visite mediche, nel suo caso, sono importanti. Il sogno Greenwood non è ancora sfumato del tutto: l’inglese ieri sera, proprio nelle ore in cui si stavano fissando le visite mediche e definendo gli ultimi dettagli contrattuali, è entrato in rotta di collisione anche con l’Olympique Marsiglia e potrebbe mandare in frantumi l’intesa raggiunta con De Zerbi. L’ennesimo ribaltone, da verificare questa mattina, rimetterebbe in gioco Lotito e De Laurentiis, ancora alla finestra. La Lazio e il Napoli si erano fatte avanti per l’inglese.

Castrovilli, due interventi al ginocchio

Baroni sta riflettendo sul modulo (4-3-3 o 4-2-3-1) e sulle lacune da sistemare. Chiede un esterno in più e un centrocampista. Gaetano Castrovilli, l’affare low cost, manterrebbe intatto il tesoretto ancora da spendere e potrebbe mettere d’accordo tutti. Ha 27 anni, ha lasciato la Fiorentina. Si sta allenando da solo, cerca fiducia, il suo valore è indiscutibile. Il dubbio è legato alle condizioni fisiche. Dopo l’Europeo 2021 è iniziato un calvario: infortunio al ginocchio sinistro nella primavera del 2022 (lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno). Nell’estate 2023 non superò le visite mediche e saltò il passaggio al Bournemouth. Si è operato di nuovo nell’agosto 2023. E’ tornato in campo nei mesi finali dell’ultimo campionato, 5 partite da titolare. Oggi la Lazio potrebbe stringere l’operazione.

La Lazio cerca un trequartista

Piani in fase di riaggiornamento. Lotito aveva stanziato 25 milioni per l’inglese, possono essere utili per chiudere due acquisti anziché un colpaccio. Un centrocampista jolly e un’ala in più. L’idea di aggiungere un attaccante esterno non sarebbe tramontata. L’identikit è un’ala di piede destro, Baroni lo utilizzerebbe da vice Zaccagni. Isaksen, a meno che non parta, si divide il posto con Tchaouna. Noslin è contato come centravanti. Se Castrovilli non dovesse andare in porto, tornerebbero in ballo i trequartisti già trattati. Il primo della lista è Samardzic, bloccato a Udine. La richiesta di oltre 20 milioni aveva interrotto i contatti sul nascere. La Lazio aveva proposto 15 milioni più bonus. A giugno era stato trattato Stengs del Feyenoord. Era spuntato il nome di Eduard Spertsyan, 1,78, 24 anni, armeno-russo, gioca nel Krasnodar.

Lazio, idea Laurienté

Si sta ragionando su Armand Laurienté, 25 anni, attaccante esterno del Sassuolo. E’ in uscita dopo la retrocessione, si può prendere ad un prezzo ragionevole. Il Sassuolo svende. E’ stato seguito Viktor Djukanovic dell’Hammarby, 20 anni, ala sinistra, montenegrino.