Lazio, Castrovilli a un passo: tutte le cifre e cosa manca per la firma

Dalla Fiorentina alla Lazio: Castrovilli riparte

Castrovilli ha già svolto e superato le visite mediche. Colpo a zero per la società di Lotito che sta per regalare a Baroni un centrocampista di qualità da inserire in organico. Nella scorsa stagione, rientrato dopo un infortunio, Castrovilli ha raccolto sei presenze in campionato, ritrovando continuità - e un gol - nella parte finale del torneo con la Fiorentina. Ora lo aspetta la Lazio.