Lazio, Marcos Antonio ai saluti. Due club su Cancellieri

La corsa per Marcos Antonio l'ha vinta il San Paolo . Le parti sono vicinissime, l'annuncio è atteso in tempi stretti. Il giocatore, secondo quanto riportato dai media locali, era già atteso tra ieri e oggi in sede per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Tricolor Paulista, che è riuscito ad avere la meglio sorpassando in extremis la concorrenza del Flamengo.

Lazio, Marcos Antonio va al San Paolo

Il Mengao aveva flirtato a lungo con la Lazio per il volante campione di Grecia con il PAOK nell'ultima stagione, ma senza accontentare le richieste economiche del club di Lotito. Diverso il discorso per il San Paolo, che invece è entrato in modo irruente nella bagarre e ha piazzato il colpo, sfruttando anche la fede paulista dello stesso Marcos Antonio. Una beffa per il Flamengo, una buona notizia per la società biancoceleste, che dall'operazione incasserà circa 4 milioni di euro (se scatterà l’obbligo fissato in base ad alcune condizioni) e si libererà di un esubero che non rientrava nei programmi tecnico-tattici di mister Baroni. Mancano ancora da sistemare gli ultimi dettagli, cui seguiranno lo scambio di documenti e tutta la consueta prassi burocratica del caso, poi Marcos Antonio potrà vestire la maglia della squadra del suo cuore, giocando per la prima volta da professionista in Brasile (dopo essere solo cresciuto nelle giovanili dell'Atlético Paranaense).

Lazio, anche Cancellieri ai saluti

Sistemata (o quasi) la questione del brasiliano, comincia a entrare nel vivo anche quella che porterà alla cessione di Matteo Cancellieri. L'ala classe 2002 (che sta svolgendo la preparazione con i compagni ad Auronzo di Cadore) era nel mirino del Venezia e, soprattutto, del Rennes. A loro due si sono aggiunte negli ultimi giorni anche Cagliari e Parma, che avrebbero effettuato dei sondaggi per valutare la fattibilità dell'operazione: il club sta cercando insieme al giocatore l'opzione migliore, l'idea anche nel suo caso è una cessione definitiva o comunque in prestito con obbligo di riscatto. Stesso discorso per André Anderson e Akpa-Akpro, che però sono in scadenza al termine della stagione. L'ivoriano ha rifiutato l'offerta ricevuta dal Verona, con l'obiettivo di tornare a Monza. Complicato trovare una sistemazione per Fares (era stato vicino al Partizan Belgrado), mentre già da qualche giorno è stato piazzato Kamenovic, tornato all’Yverdon in prestito.