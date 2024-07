Lazio, un'ombra su Castellanos: Taty al centro di un intrigo

Lazio, il prezzo di Castellanos

Lotito chiedeva 20 milioni per Castellanos e continua a chiederli. L’uscita di Morata (Milan) ha costretto l’Atletico a virare su Dovbyk, capocannoniere dell’ultima Liga. I colchoneros pagheranno i 40 milioni della clausola per strappare l’ucraino al Girona. Questi 40 milioni saranno reinvestiti per acquistare un altro centravanti. Il Girona può tornare su Castellanos, centravanti preso in prestito dal New York City nel 2022-23, prima del passaggio alla Lazio. Taty segnò 13 gol nella Liga, è un usato sicuro. La Lazio, dopo la cessione di Ciro, ci punta in tandem con Noslin. Riecheggiano però le parole del diesse Fabiani nel giorno della presentazione di Baroni: «Incedibili? Una parolona». Incedibili non ce ne sono e alle storie indivisibili non si può più credere dopo tanti addii. La porta è aperta per tutti, a patto che si presentino giuste offerte: «Si parte alle condizioni della società», ricorda Lotito. Castellanos aveva aperto al ritorno al Girona a giugno, c’era ancora Immobile e si stava trattando un centravanti (poi è arrivato Noslin). Il club spagnolo può garantirgli la Champions, pesa come richiamo. Nel contempo l’argentino è concentrato sulla sua nuova vita laziale. Ha cambiato numero di maglia, niente più 19, ha preso l’11. Sta cercando casa all’Olgiata e senza Ciro avrà più spazio e meno pesi: «Lo scorso anno è stato complicato perché ho giocato meno rispetto al Girona. Sarà una nuova avventura e sono focalizzato sugli allenamenti. Per me sarebbe importante giocare di più, anche a livello di fiducia». La società è convinta che un Taty più sereno può essere un Taty più esplosivo.

Lazio, le alternative

L’eventuale partenza di Castellanos riaprirebbe il mercato dei centravanti, oggi ritenuto chiuso. Noslin e Taty sono gli uomini di punta per Baroni, l’ha confermato nella conferenza di fine ritiro. Una partenza costringerebbe all’acquisto di rimpiazzo. Ci sono nomi in stand-by, la ricerca ripartirebbe. In attesa c’è Dia della Salernitana, sedotto dalle lusinghe e dai contatti che avevano portato ad un accordo, mollato al suo destino a Salerno. La Salernitana lo vende, la cifra di giugno era 16 milioni. Oggi è legata alle condizioni di pagamento, si può ancora chiudere il prestito con obbligo di riscatto. Le diatribe giudiziarie tra la Salernitana e Dia sono rinviate a settembre perché si spera di concretizzare la cessione. E’ stato proposto Simeone jr, in orbita Lazio già a marzo, molto di più quando c’era Tudor (lo aveva allenato a Verona). Nessun segnale da Formello, almeno per adesso. Lascerà Napoli, costa circa 10 milioni. Sul mercato c’è Beto, ex Udinese, acquistato dall’Everton per 25 milioni di sterline nel 2023. Non è andata bene in Premier (5 gol), può partire in prestito. «Ho bisogno degli haters e di persone che mi criticano. Non tutti in questa vita ti ameranno e non tutti in questa vita ti odieranno», le parole del portoghese alla BBC. E’ in polemica, la contestazione lo spinge a partire. A giugno era spuntato Fotis Ioannidis, bomber greco del Panathinaikos, 1,87 di altezza, classe 2000. Ma è vicino allo Sporting Lisbona, si attendono gli annunci. Se partirà Castellanos, le attribuzioni di nomi e obiettivi (come sta accadendo per ogni ruolo) ripartiranno in stile quiz show.

