Lazio, offerto Cherki del Lione: tutti i dettagli

ROMA - Enfant prodige, enfant terrible, Mathis Rayan Cherki . Nella gran sarabanda di nomi, mai vista così, che non smettono di spuntare, ecco il franco-algerino del Lione . Ventuno anni da compiere il 17 agosto, trequartista e ala, è in scadenza nel 2025 , è stato offerto. E’ un under 21 francese, partecipa alle Olimpiadi, ha anche origini italiane, la nonna paterna è originaria di Bari e ai tempi di Mancini si citò il suo nome pensando ad oriundi azzurrabili. La pista Cherki è spuntata nel pieno di una psicosi da colpo o da colpetto, nel mercato di tutti e nessuno. La Lazio è in uno stato di immobilità per via delle uscite bloccate, ma continua a valutare opzioni. L’ultima, mirabile, porta sulle tracce del jolly del Lione, dato vicino al Borussia Dortmund nei giorni scorsi. Può sempre chiudere e svanirebbe subito. Enfant prodige, enfant terrible perché nel 2019 era stato l’unico 2003 a debuttare in Ligue 1, alla seconda da titolare segnò due gol e servì due assist in Coppa di Francia contro il Nantes. Ha collezionato record di precocità anche in Youth League. Capacità balistiche, specialista da uno contro uno, gioca dietro la punta nel 4-2-3-1, da ala nel 4-3-3. Fino a due anni fa era seguito dai top club europei. Il Lione nell’ultima stagione è affondato ed è risalito, ha messo in vendita alcuni gioielli. Cherki aveva una valutazione di 25 milioni , la scadenza nel 2025 (scattata solo perché i francesi hanno utilizzato un’opzione) deprezza il cartellino. Il Lione chiede 20 , non potrà farlo all’infinito. Forse scenderà a 15. La Lazio ha fatto molti sondaggi per talenti classe 2003, 2004 e 2005, l’idea di aggiungere un golden boy è sempre valida.

Lazio, si tratta per Laurienté

Ogni pista è parallela a Laurienté del Sassuolo. Non è stato ancora mollato nonostante lo stallo sul prezzo. Quindici milioni la richiesta, 10 l’offerta. Il diesse Fabiani ha l’accordo con il francese (1,5 milioni di ingaggio), serve un incontro con il Sassuolo. La Lazio non ha fretta perché Laurienté non ha molto mercato, almeno finora. E in B resterebbe malvolentieri. Ad agosto molti prezzi e molte situazioni cambieranno. Laurienté il nome pronto per l’uso, ma serve una cessione per fargli posto nelle liste. Varrebbe lo stesso per Correa, si è proposto, può svincolarsi dall’Inter. E’ spuntato anche il nome di Largie Ramazani dell’Almeria, 23 anni, ala destra belga, 1,68 di altezza, scadenza 2025. Poi ci sono le opzioni under 22, le meno sicure, ma consentono tesseramenti più semplici. Tanti nomi di ali e trequartisti sono stati sondati. La corsa al colpo dipende da Lotito, per più di un mese sulle tracce di Greenwood, pronto a svenarsi per trattarlo. Quei 25 milioni erano un’eccezione e sono svaniti in attesa di stanziare nuovi investimenti, s’immaginano inferiori. Il mandato del presidente di dare la caccia a colpi in saldo è sempre valido. La sola suggestione legata a James Rodriguez, 33 anni, ha infiammato il mondo social. Ha brillato in Coppa America dopo un lungo tramonto, sta trattando per svincolarsi dal San Paolo, è in scadenza nel 2025. I brasiliani non vogliono dargli la buonuscita perché ha chiesto lui di partire. Dubbi fisici e pesi economici segnano il confine tra sogno e illusione.