Lazio su tre piste: Cherki, Laurienté e Correa low cost

Lotito dice che Castellanos è blindato, davanti ad un’offerta di 20 milioni direbbe lo stesso? Taty ieri era in gran spolvero, senza il peso di Immobile sembra più sciolto, la prolificità andrà comprovata in stagione. Il suo destino dipende dal mercato, se il Girona si farà vivo con una proposta ricca sarà a rischio partenza. Gli spagnoli stanno vendendo Dovbyk alla Roma, possono investire 20 milioni.e. Ha una pazza valutazione di 25 milioni, è saltato l’arrivo al Bologna e lo Sporting Lisbona non ha chiuso. Sono suggestioni, almeno per adesso, anche Bellingham jr del Sunderland, 18 anni, trequartista da 15 milioni, e James Rodriguez, 33 anni, cerca l’accordo con il San Paolo per rompere il contratto fino al 2025. Non è ancora svincolato. I brasiliani non vogliono riconoscergli la buonuscita perché ha chiesto lui di partire dopo un’ottima Coppa America. I dubbi sono economici e soprattutto fisici. Restano bloccate le uscite, devono servire per incassare soldi e liberare posti. Hysaj è in scadenza, Lotito lo lascia libero, ma ha un ingaggio da 2,8 milioni più bonus (non 2,2 milioni) e questi soldi non vuole perderli. La società vorrebbe vendere Cataldi, a cui non è stata concessa la fascia di capitano.. Ieri, all’uscita di Zaccagni (nuovo capitano), ha girato la fascia a Patric. Cancellieri e gli altri esuberi aspettano offerte. Il mercato della Lazio, parte finale, sta nell’incastro tra sogni e realtà.