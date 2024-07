Lazio, anche Cataldi è in uscita: il centrocampista finisce sul mercato

ROMA - Per un gioco d’ironia Danilo Cataldi s’è pure fermato. Ha saltato la doppia seduta di ieri, da tempo è alle prese con fastidi muscolari, ma in Germania era entrato nel secondo tempo. Dopo il caso “capitano” il forfait in allenamento, non per forza i due episodi devono essere collegati. Il confronto con la società, confermato domenica, non si è svolto lunedì e non si ha notizia di incontri nella giornata di ieri. Sarà il mercato a definire il futuro del regista. Ha sempre ribadito la volontà di chiudere la carriera con la Lazio , la società invece è aperta ad ascoltare offerte. Il mese di agosto sarà lungo e rivelerà le intenzioni di giocatore e club. Fino ad allora si andrà avanti insieme, forse forzatamente.

Lazio, tanti assenti per Baroni

Baroni ieri non ha visto in campo neppure Marusic, fermo da due giorni. Da Formello nessuna comunicazione, si tratterebbe solo di precauzione. Il tecnico ha ritrovato Romagnoli, di nuovo in gruppo. Castrovilli continua a seguire il programma speciale pensato per ricondizionarlo atleticamente, aveva iniziato la stagione da svincolato. Si valuterà se farlo esordire sabato a Frosinone o meno. Il debutto potrebbe slittare ancora per evitare rischi essendo reduce da due stagioni tormentate. Baroni aspetta notizie da Gila e Nuno Tavares, due titolari su quattro della difesa. Lo spagnolo e il portoghese, per problemi diversi, hanno dovuto interrompere la preparazione. Gila in realtà non l’ha neppure iniziata, s’era fatto male prima della partenza per Auronzo (frattura della falange dell’alluce del piede sinistro). Tavares appena ha messo piede in campo, nell’amichevole contro il Trapani. Hanno avuto l’ok per iniziare il ricondizionamento atletico, si proverà a recuperarli per l’esordio contro il Venezia. La preparazione proseguirà oggi pomeriggio, sabato è prevista l’amichevole di Frosinone. Contro il Rostock erano assenti Romagnoli e Noslin (oltre Gila e Tavares), possono giocare allo Stirpe. Dopo Frosinone resteranno due test da completare contro il Southampton e il Cadice. Il primo in Inghilterra il 7 agosto alle 19.30 locali (20.30 italiane) presso il St. Mary’s Stadium di Southampton, i biglietti sono in vendita sul sito del club inglese. Il secondo in Spagna il 10 agosto, varrà per il trofeo Ramon de Carranza. La Lazio in quei giorni rimarrà fuori, si allenerà in Inghilterra, poi si sposterà in Spagna. Il mini ritiro estero chiuderà il precampionato, inizierà il countdown verso l’esordio in campionato. E Baroni spera di avere tutti o quasi a disposizione.