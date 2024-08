Lazio-Mandas, che intrigo: sul piatto ci sono 20 milioni

Un intrigo inglese può cambiare il mercato della Lazio dopo Ferragosto. Lotito e Fabiani non si fermeranno a Boulaye Dia, il senegalese in arrivo dalla Salernitana. E’ in arrivo dall’Inghilterra un’offerta di 20 milioni per Christos Mandas, il greco classe 2001 scoperto l’estate scorsa e preso dall’Ofi Creta spendendo 900 mila euro. Due ipotesi dalla Premier. Il Wolverhampton e il Southampton cercano un portiere. Filoni e ipotesi da tenere in considerazione. Jorge Mendes ha rapporti con la Lazio e controlla il mercato dei Wolves : prima che si rompesse il crociato ai Giochi di Parigi, la Lazio aveva messo gli occhi su Enso Gonzalez, funambolo paraguayano classe 2005. Nei giorni scorsi, invece, è nata la candidatura di Carlos Alcaraz, 21 anni, trequartista argentino del Southampton, protagonista di una rissa durante l’amichevole al St Mary’s Stadium. Alex McCarthy, 34 anni, difendeva i pali dei Saint e non ha fatto una gran bella figura. Gavin Bazunu, il titolare, si è lacerato il tendine d’Achille e rientrerà soltanto tra qualche mese. In panchina il polacco Lis, rientrato per fine prestito e Lumley.

Lazio, riflessioni su Mandas

Serve un primo portiere e Mandas, già convocato dalla Grecia, interessa. Ci può stare che Southampton e Lazio ne abbiano parlato, così come è confermato l’interesse del club biancoceleste per il centrocampista argentino ex Juve, che forse si può muovere di nuovo in prestito. Bisognerà aspettare e capire se davvero verrà recapitata l’offerta di cui si è parlato in queste ore. Venti milioni sul tavolo farebbero vacillare la Lazio, copertissima nel ruolo da un top come Provedel, e significherebbe realizzare una corposa plusvalenza: sarebbe dura di no. Forse anche per questo motivo non è ancora stato affrontato il capitolo adeguamento per Mandas, vincolato sino al 2028 con un ingaggio assai basso. Il problema della Lazio sarebbe invece sostituirlo e trovare un vice adeguato per Provedel in una stagione piena di impegni. Consigli (Sassuolo) potrebbe essere un’idea, la Fiorentina invece deve sistemare il danese Christensen.

Dia in attesa, quando si può chiudere

Un’uscita è obbligatoria. Mandas è nel cuore della società, ma tenerlo come vice (rallentandone la crescita) può anche essere uno spreco. I conti vanno sistemati e si aprirebbe un posto in lista per Dia. La Lazio è ormai decisa a chiudere la trattativa per consegnare un altro attaccante a Baroni. L’accordo con la Salernitana è vicinissimo: prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, più 1 di bonus. Nell’operazione potrebbe entrare Diego Gonzalez, l’attaccante paraguayano ormai uscito dalla Primavera. Qualche dettaglio (relativo alle commissioni) va sistemato con l’entourage del senegalese, pronto a raggiungere Formello entro Ferragosto. Folorunsho interessa con prudenza e solo se il prezzo dovesse scendere: De Laurentiis parte da una valutazione di 15 milioni. L’ex Verona, pupillo di Baroni, ha i requisiti di vivaio Lazio e allargherebbe la rosa.

Lazio, il punto sulle uscite: i nomi

Non è ancora fatta per Cancellieri al Parma. La Lazio punta a monetizzare la cessione in prestito con riscatto obbligatorio a determinate condizioni (salvezza o presenze). Anche il Genoa e l’Empoli non hanno mollato la presa per l’attaccante romano. L’Espanyol si è informato per Toma Basic, sotto contratto sino al 2026: il centrocampista croato era arrivato dal Bordeaux nell’estate 2021 per 6 milioni.