Lazio, un colpo a centrocampo: presto il vertice

Baroni, Lotito e Fabiani torneranno a confrontarsi tra domani e martedì. Il mercato della Lazio non è chiuso. L’ultimo capitolo riguarda il centrocampo. Un colpo, sul filo della sirena, se riuscirà e si perfezioneranno gli incastri. Le prime due partite di campionato, stasera il Venezia e sabato l’Udinese, aiuteranno il tecnico e la società a valutare il reparto sotto osservazione. La Lazio, per problemi di lista, si orienterà su Folorunsho (cresciuto nel vivaio di Formello e con i requisiti per non produrre altri tagli) o su un under 22. Non è detto si tratti di un trequartista, sarebbe il freno principale a ostacolare il giocatore di proprietà del Napoli, ora fuori rosa con Conte. Baroni, se potesse, prenderebbe un playmaker. Molto dipenderà dal rendimento e dalla risposta di Rovella. Sarri lo stava impostando da regista, l’attuale tecnico della Lazio lo vede preferibilmente come interno a due oppure a tre, non vertice basso. La rifinitura non ha chiarito totalmente le scelte per il Venezia: l’ex Juve è in ballottaggio con Vecino. Cataldi parte in terza fila. Durante l’estate è entrato in discussione il suo futuro e certe indiscrezioni, nonostante le smentite del club, non si sono ancora placate. Nelle ultime ore Torino e Como avrebbero sondato il terreno per Danilo, ma vere e proprie trattative non sono ancora nate. Siamo ancora dentro le ipotesi. Anche per Vecino non sono mancati i dubbi, soprattutto in relazione alla scadenza contrattuale (2025), tuttavia Fabiani e Baroni ci credono, sembra più saldo rispetto a Cataldi e dimostra serenità, il suo agente non fa trapelare e non conferma l’intenzione di andare via. Sarebbe un peccato perdere un jolly con la sua esperienza. Detto questo, bisogna tenere gli occhi aperti sul centrocampo.