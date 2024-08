Lazio, vertice di mercato con Baroni: Folorunsho sullo sfondo

L o stiramento di Gila ha consentito alla Lazio di convocare e portare in panchina Hysaj e Pedro al debutto in campionato. Baroni potrà utilizzarli e tenerli nel gruppo anche sabato prossimo a Udine, ma a partire dal 31 agosto, quando la sessione di mercato si sarà conclusa, la lista per la Serie A diventerà definitiva e non saranno più consentite variazioni. Al momento attuale, in assenza di cessioni e rimettendo dentro Gila, il tecnico della Lazio dovrebbe escludere un giocatore dall’elenco per il campionato e due per il girone di Europa League, perché l’Uefa non fa distinzioni tra gli over 22 e gli under. Come è noto, 17 posti disponibili senza contare i 4 “italiani” e i 4 “formati dal club”. Tchaouna, classe 2003, è stato iscritto nell’elenco aggiuntivo degli under in campionato, ma in Europa costringerà Baroni a valutare un altro “taglio”. Oggi si contano 19 giocatori in organico. Uno tra Hysaj e Pedro rischia di restare fuori rosa sino a gennaio in tutte le competizioni, l’altro si salverà solo in Serie A. L’albanese e lo spagnolo, con il contratto in scadenza 2025, cubano qualcosa come 10 milioni lordi di stipendio. Questo spiega la prudenza della Lazio in entrata: altri acquisti, dopo averne già chiusi sei, dovranno possedere i requisiti (under 22 o vivaio di casa) per non determinare ulteriori esclusioni dal gruppo.



La materia verrà approfondita tra oggi e domani. Baroni tornerà a confrontarsi con il ds Fabiani e Lotito. Un cambio in più tra i terzini, considerando i frequenti infortuni di Nuno Tavares, servirebbe. Giuffredi non sta trovando una sistemazione per Hysaj. Tagliare un campione come Pedro sarebbe un atto dolorosissimo per Baroni: classe ed esperienza da mettere a frutto negli ultimi 20 minuti. Altrimenti la soluzione passerà dal mercato. Cessione di uno tra Isaksen, Mandas e Vecino con l’ingresso di un giovane (nato dal 2002 in poi). Sino a ieri niente di concreto. Da tenere a mente l’interesse del Wolverhampton per il portierino greco, valutato 20 milioni.



