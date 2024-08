Lazio, Folorunsho aspetta: Baroni blinda Vecino

INVIATO A FORMELLO - Tra il tutto e il niente l’ultima settimana di mercato della Lazio . Può arrivare Folorunsho , ma solo se il Napoli lo regalerà in prestito con diritto di riscatto al fotofinish, senza obbligo d’acquisto. Unica condizione, ad oggi, che spingerebbe De Laurentiis a cederlo. In corsa può esserci sempre Alcaraz , se non andrà al Flamengo , ha presentato un’offerta ufficiale al Southampton e aspetta una risposta per oggi. Servirebbe un regista costruttore, caldeggiato da Baroni , costretto ad alternare quelli che ha. Baroni, come Sarri, ha blindato Vecino (« è fondamentale ») e Cataldi non vuole saperne di partire . Solo un’uscita, per adesso remota, spingerebbe ad intervenire. Ci sono voci sull’arrivo di un difensore, presumibilmente un terzino, perché a sinistra serve sempre l’aiuto di Marusic . Tavares è in ritardo di condizione, starebbe faticando a ingranare dopo lo stop muscolare. « Dele-Bashiru è cresciuto nell’applicazione, me lo aspetto da altri », la frase di ieri del tecnico forse era riferita al portoghese, unico acquisto che non ha ancora esordito (a parte l’ultimo arrivato Dia ). In più Baroni ha perso Pellegrini per alcune settimane dopo lo spaventoso incidente di ieri. Da Formello non trapelano segnali sicuri d’intervento in nessun ruolo, possono essere mosse da pokeristi. Lotito e Fabiani sperano che negli ultimi giorni si sblocchi il mercato di Hysaj (contratto da 2,8 milioni fino al 2026), di Basic (aspetta chiamate dalla Liga), di Akpa Akpro (continua a rifiutare il Verona, spera nel Monza). In lista c’è anche André Anderson , destinato a restare da esubero per un’altra stagione.

Lazio, il piano per Folorunsho

Per acquistare servono uscite e non solo. Lotito si è impegnato a pagare gran parte del mercato il prossimo anno chiudendo affari in prestito con obbligo di riscatto. Ecco perché è disposto a regalare Folorunsho a Baroni solo se il Napoli lo cederà in prestito con opzione. La valutazione è 12 milioni con i bonus. C’è anche la Fiorentina sulla mezzala e ha chiesto informazioni il Rennes. Folorunsho spingerà fino all’ultimo per tornare in biancoceleste, stavolta da big. Valuterà altre opzioni solo se l’operazione non decollerà. Baroni lo aspetta. Sarebbe tesserato da prodotto del vivaio. In Serie A possono essere aggiunti under 22 illimitatamente, non in Europa. L’acquisto più probabile è a centrocampo, uno spiraglio va lasciato per la difesa. Non per l’attacco, così assicurano da Formello. Da valutare c’è la posizione di Isaksen, ha richieste in prestito, da club medio-piccoli, dall’Italia e dall’Europa. Tocca alla Lazio decidere se cederlo o meno. Può sempre diventare una pedina di scambio, non è un’opzione da sottovalutare. Se partirà in prestito non sono previsti nuovi innesti, l’arrivo di Dia aggiunge una soluzione davanti e comunque andrebbero sborsati nuovi soldi. Ieri circolavano altre indiscrezioni su Pedro, ma ha confermato la decisione di restare fino alla scadenza, non sembra disposto a cambiare idea. E’ tutto rinviato agli ultimi giorni, alle ultime ore. Lotito e Fabiani proveranno a forzare alcune uscite. Possono aprirsi e chiudersi operazioni imprevedibili, in entrata e in uscita. L’anno scorso, era l’ultimo giorno, il presidente provò a prendere Greenwood. Niente di certo, tutto da vedere fino allo a scoccare della mezzanotte del 30.