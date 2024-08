Lazio, intrighi di mercato per Alcaraz e Folorunsho: i dettagli

ROMA - È iniziato il travaglio dell’ultima settimana di mercato, crudele gioco per i laziali. Si chiude venerdì e in ballo sembra esserci solo l’arrivo di un centrocampista. Prima, e soprattutto dopo Udine, si è ragionato più sull’arrivo di Alcaraz , in quanto jolly di qualità, che di Folorunsho . Regista con il Racing, mezzala in Europa. Baroni si prenderebbe anche lui pur di aggiungere palleggio in mezzo, volendo anche sulla trequarti. Ma Alcaraz è sembrato perduto ancora prima di provarci, il Flamengo è in chiusura da sabato, ieri attendeva la firma dell’argentino. I dirigenti brasiliani sono in Inghilterra, contano di annunciare il giocatore del Southampton entro oggi. Hanno offerto 18 milioni più il prestito di Victor Hugo , centrocampista di 20 anni. L’offerta è stata accettata dagli inglesi, è impareggiabile a meno che Lotito non esca fuori di senno e la pareggi. Ipotesi inverosimile. Alcaraz interessava in prestito. La Lazio ha fatto un tentativo disperato ieri, solo il giocatore può rimangiarsi la parola data al Flamengo per tornare in Italia. Siamo nel campo delle probabilità improbabili. E’ possibile che abbia firmato nella notte. La verità si conoscerà oggi.

Gli scenari

Avveniva prima di Udine, è avvenuto anche dopo. La società parla più di uscite che di entrate, senza escludere un ultimo acquisto. Di registi ce ne sono pochi a disposizione, dall’Aston Villa può partire Barrenechea, ex Frosinone, ex Juve, è entrato nell’operazione Douglas Luiz. Non è stato convocato da Emery, è in uscita, può prendersi in prestito con diritto di riscatto. E’ classe 2001, non è un under 22, per essere tesserato andrebbe liberato un posto. Se Alcaraz è sfumato resterà solo l’opzione Folorunsho tra quelle confermate dalla società, una mezzala in più. Baroni lo abbraccerebbe, i laziali sono gasati dagli arrivi di laziali, garantirebbe ancora più forza fisica e una soluzione in più, ma l’esigenza di aggiungere un play è ravvisata innanzitutto dal tecnico. Per Folorunsho l’ostacolo è la formula. Lotito vorrebbe prenderlo in prestito senza obbligo di acquisto, obbligo chiesto da De Laurentiis. In corsa ci sono anche Fiorentina e Rennes. Folo aspetta la Lazio, sua unica scelta al momento. Ci sarà un contatto con il Napoli nelle prossime ore, può essere un’operazione last minute. E’ tutto nelle mani di De Laurentiis, a caccia di cessioni che garantiscano ricavi. Lotito potrebbe giocarsi la carta del prestito biennale in ultima ipotesi. Da oggi a venerdì si sveleranno le mosse. La Lazio smentisce interventi in difesa eppure da giorni girano indiscrezioni sull’arrivo di un difensore. A sinistra continuano ad esserci problemi: Tavares è in ritardo, continua a giocare Marusic. L’intasamento non permette di aggiungere cursori. Ipotesi esclusa anche in caso di partenza di Hysaj. Sarebbe stato offerto Parisi, in uscita dalla Fiorentina, ha lo stesso procuratore di Zaccagni, Casale e Folorunsho.

I conti

Lotito e Fabiani sono concentrati sulle uscite, tutte bloccate. Devono fare i conti con i soldi spesi quest’anno, con i soldi già impegnati per completare gli acquisti di Noslin (in ballo premi fino a 9 milioni), di Dele-Bashiru, di Tavares. E con i posti delle liste per la Serie A e per l’Uefa. Oggi tutti bloccati. In A possono aggiungersi gli under 22 illimitatamente, in Europa no, servono più tagli. Da qui a venerdì chissà se arriveranno offerte. Baroni ha blindato Vecino, le voci dalla Turchia si sono spente, almeno per ora. Cataldi rifiuta ogni destinazione, ci sta riprovando il Monza. Partirebbe solo per un top club. Isaksen ha delle offerte, si ragiona sul suo futuro, può liberare un posto, ma a Udine ha dato qualche segnale. Tra gli esuberi ci sono Basic, Akpa Akpro e André Anderson. I soliti noti.

