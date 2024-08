Lazio, Gigot sbarca nella notte a Fiumicino con il figlio in braccio

Samuel Gigot, 31 anni da compiere a ottobre, francese di Avignone, in scadenza 2025 e fuori-rosa all’Olympique Marsiglia, è pronto a diventare un nuovo difensore della Lazio. In nottata l'arrivo nella Capitale, a Fiumicino, per affrontare tutto l'iter burocratico prima dell'annuncio ufficiale. Gigot stringeva a sé il figlio che dormiva appena atterrato in Italia.