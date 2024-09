Lazio, per Basic c'è l'ultima pista turca

Lazio, spunta una pista turca per Basic

Per Basic è sfumata la possibilità Hajduk Spalato, potrebbe aprirsi in extremis una pista alternativa, almeno stando alle voci provenienti dalla Turchia, dove il mercato in entrata chiuderà questo venerdì. Il centrocampista sarebbe finito nel mirino dell'Antalyaspor, 4 punti in classifica dopo le prime 4 giornate di Super Lig. Squadra e rosa da metà classifica. Il croato sperava di tornare in patria, non è stato trovato l'accordo sulla percentuale di ingaggio che la Lazio avrebbe dovuto riconoscergli, è rimasto a Formello e ora il club spera in un'altra soluzione all'estero. Sono rimaste soltanto 48 ore per definire un'eventuale trattativa e permettere alla società di Lotito di liberarsi del suo stipendio extra.

Akpa Akpro l'altro esubero, Hysaj spera

Il croato, fuori dalla doppia lista per il campionato e per l'Europa League, sta continuando ad allenarsi con il gruppo di Baroni così come Akpa Akpro, l'altro esubero che non è stato piazzato entro il gong della sessione estiva. La deadline. Anche l'ivoriano è stato accostato a club turchi e greci, nel secondo caso le chance di arrivare a una fumata bianca si esauriscono nella giornata di oggi. La sua posizione difficilmente verrà risolta: è in scadenza di contratto e punta a liberarsi a parametro zero la prossima estate. Nel 2020 aveva firmato un quinquennale, a prescindere mancano meno di 12 mesi alla fine della sua esperienza alla Lazio. A loro si aggiunge Hysaj. In corsa in A potranno farsi due cambi d’emergenza. L’unica vera speranza degli esuberi.