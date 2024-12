Lazio, vertice per Belahyane: Lotito è in corsa

Un incontro per Reda Belahyane , vent’anni, francese di origine marocchina del Verona. È successo ieri mattina a Formello, il suo agente in visita. La Lazio si è iscritta alla corsa per il centrocampista esploso quest’anno e accostato nelle ultime settimane anche al Milan e all’Inter . I rumours relativi a Belahyane non sono nuovi, giravano da qualche tempo. L’aggiornamento è relativo alle ultime ore. La società biancoceleste si è informata e ha cercato di capire i margini di manovra per gennaio. Lotito, si sa, ha un canale preferenziale con Setti. Alleanza di mercato e in Lega.

Lazio, l'affare Belahyane e la priorità...

L’estate scorsa l’operazione Noslin, pagato 18 milioni (compresi bonus), l’acquisto più oneroso dell’ultima campagna acquisti laziale. Belahyane, a giudicare dal rendimento e dalle caratteristiche, potrebbe persino avere una valutazione superiore. È un playmaker puro. Il Verona lo aveva scoperto e acquistato un anno fa dal Nizza. Ha lavorato quattro mesi con Baroni. Due presenze nel girone di ritorno. La curiosità: l’attuale tecnico della Lazio lo ha fatto debuttare da titolare all’ultima di campionato, di fronte all’Inter campione d’Italia. Un premio all’impegno e alla stima. Le sue qualità tecniche e di palleggio sono conosciute, si integrerebbe in un reparto oggi composto da Rovella, Guendouzi e Vecino (titolarissimi), più il rebus Castrovilli (viene da due anni di stop) e Dele Bashiru, un cursore acerbo e da costruire dal punto di vista tattico. Baroni non avrebbe difficoltà a integrarlo, ferme restando le priorità del Verona. Setti intende monetizzare subito oppure a giugno? È pronto, come un anno fa, ad un’altra rivoluzione invernale? Zanetti, in piena crisi e impegnato nella lotta per non retrocedere, è disposto a privarsene?

Investire sul centrocampo: c'è l'ok

Belahyane, classe 2004, è un under 22 e avrebbe i requisiti per essere tesserato dalla Lazio, come noto vincolata dagli obblighi di lista. Solo giovani oppure cresciuti nel vivaio, per questo alla fine di agosto era stata valutata la candidatura di Folorunsho, un altro ex Verona, che voleva lasciare il Napoli. L’aggiornamento riguarda la Lazio. Sino a poche settimane fa, forse per strategia, si negava l’intenzione di intervenire a gennaio, nonostante non fosse stato rimpiazzato Cataldi, ceduto in prestito alla Fiorentina. Ora, dopo l’ultimo confronto tra Baroni e la dirigenza, c’è stata un’apertura, pur essendo la società presa e attratta da un dicembre pieno di ostacoli e di partite decisive: due volte il Napoli (Coppa Italia e campionato), la trasferta di Amsterdam per affrontare l’Ajax, l’Inter all’Olimpico e il Lecce fuori prima di chiudere l’anno contro l’Atalanta e di aprire il 2025 con la Roma di Ranieri nel derby. Un centrocampista, che sia Belahyane o un altro nome, arriverà.

Lazio, il piano per la difesa

Nei discorsi con gli agenti di Belahyane è entrato anche il nome di Jackson Tchatchoua, terzino destro, camerunense, classe 2001, in ottica prossima stagione. L’estate scorsa, insieme a Noslin, era stato trattato Cabal, difensore colombiano poi finito alla Juve. Un aspetto da chiarire è il margine finanziario di cui dispone Lotito, di solito restio a intervenire a gennaio. Formule con l’obbligo di riscatto a giugno possono agevolare. Di sicuro la Lazio sta lavorando su un ciclo a lungo termine, continuerà a ringiovanire la rosa, può anticipare gli investimenti e di sicuro lavorerà sulla difesa. La prossima estate servirà un terzino destro. Secondo alcune indiscrezioni, il ds Fabiani a gennaio sarebbe pronto a prendere un centrale mancino under 22 da mettere dietro a Romagnoli. Ora sono in quattro per due posti con Patric, Gila e Gigot.