Lazio, idea Belahyane per gennaio: tutti gli obiettivi di mercato

Non lo dicono ancora ufficialmente, ma sono iniziate le manovre di mercato , pensate per oggi e per domani. Baroni e il diesse Fabiani si sono confrontati nei giorni scorsi e hanno stabilito innanzitutto la linea invernale. Il tecnico avrà un centrocampista da aggiungere alla batteria, la coperta è corta e va allungata. Alternando 4-3-3 e 4-2-3-1 serve un innesto in più . Si cerca un mediano, meglio se con caratteristiche in stile Vecino, essendo anche in scadenza a giugno. Al di là che rinnovi o meno va rigenerato il ruolo investendo su un nuovo centrocampista. Il problema è legato agli slot, sono tutti occupati quelli degli over 22. A gennaio, salvo cessioni ad oggi escluse, può essere tesserato un under 22 , massimo di classe 2003. Sono spuntati i primi nomi. Reda Belahyane del Verona , 20 anni, marocchino, ha molti estimatori. E’ più un palleggiatore. Valentin Atangana del Reims è più piccolo di un anno, ha diciannove anni, gioca in Ligue 1, è francese. E’ strutturato. E’ stato smentito l’interesse per Bondo del Monza, classe 2003. Nei prossimi giorni si entrerà nel vivo, la ricerca è concentrata all’estero.

Lazio, le necessità per il futuro

Il diesse Fabiani ha iniziato anche a individuare le necessità per il futuro. Ci sono delle esigenze, riguardano i ruoli che non sono stati rinforzati in estate o solo marginalmente. Una è la fascia destra, la Lazio sta già dando un occhio agli esterni. L’idea è rintracciare un terzino modello Tavares, strutturato fisicamente, esplosivo. Lazzari è rinato con Baroni, così tanta fiducia non l’aveva dai tempi di Inzaghi, ma non basta. Marusic è in scadenza a giugno, ha un’opzione che prolunga automaticamente il rinnovo, ma c’era un patto con Lotito di parlarne senza condizionamenti. Il montenegrino è tra i capitani, sogna di implementare le presenze, avvicinandosi il più possibile ai giocatori all time (capeggiati da Radu). Ha 32 anni, i conti vanno fatti con la durata dell’eventuale nuovo contratto e anche economicamente. C’è già stato un incontro con Lotito, ce ne sarà un altro. Si dovrà arrivare ad una soluzione entro la primavera. La società non si farà trovare impreparata in un senso o nell’altro.

Lazio, un altro difensore e i riscatti

Non solo un terzino destro, la Lazio starebbe pensando anche di programmare l’acquisto di un difensore centrale in più, per giugno più che per gennaio (viste anche le difficoltà nei tesseramenti). L’acquisto di Gigot ha coperto la partenza di Casale, in estate si valuterà il futuro di Gila. Potrebbe ricevere offerte. Il prossimo mercato va pensato considerando gli esborsi già previsti dai prestiti con obbligo di riscatto. Innanzitutto, a giugno, la Lazio dovrà pagare Rovella e Pellegrini, totale di 21 milioni (17 più 4) da riconoscere alla Juve. Il prestito era biennale, scade nel 2025. Andranno riscattati Tavares e Dele-Bashiru, ci saranno da riconoscere i premi al Verona per Noslin (la base d’acquisto è stata di 8,7 milioni più premi per un massimo di 9,7 milioni). In ogni modo possibile la società continuerà ad aggiungere rinforzi. Gli incassi Champions sarebbero decisivi per chiudere i conti dei prestiti e favorire nuovi investimenti. Il mercato 2023 è stato recuperato, il mercato 2024 sta dando risposte sorprendenti, il mercato 2025 dev’essere legato da una linea di continuità che in passato è sempre mancata. E’ il salto che aspetta Lotito nel ventesimo anno di presidenza.