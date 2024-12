Lazio, caccia aperta a un mediano: le piste francesi

Un under 22 o un over. È fitto l’intreccio di mercato della Lazio, gira attorno al futuro di Castrovilli, in campo nel finale con l’Inter. Se resterà non ci sarà altra soluzione che pescare un mediano tra gli under 22. Se lui e la Lazio concorderanno la partenza, stabilendone la formula, tra cessione gratuita e risoluzione, si aprirà la possibilità di occupare il suo slot con un over 22. Si saprà nelle prossime settimane, valutando lo stato di forma dell’ex viola e gli scenari possibili. Il diesse Fabiani e la sua squadra di mercato stanno perlustrando vari campionati europei, con un occhio all’Italia. In Olanda ha avuto contatti con vari procuratori. Davide Lippi gli ha proposto Tahirovic dell’Ajax, non interessa. In Francia, tra i baby, piace da mesi Valentin Atangana, 19 anni, classe 2003, francese, origini camerunensi. Potrebbe essere tesserato liberamente. Gioca nel Reims, è in scadenza nel 2027, fa il mediano nel 4-2-3-1. E’ alto 1,76, non è un colosso, è seguito da molti osservatori. Centrocampista box to box, si usa dire. Ha 19 anni, conta 15 presenze in Ligue 1 e una valutazione poco inferiore ai 10 milioni. Questo vale come biglietto da visita. E’ monitorato da più di un mese.



Lazio, la traccia in Francia è da seguire

In Francia ci sono molti centrocampisti giovani, alcuni non trovano spazio. Uno di questi è Ismael Koné, 1,88 di altezza, fisico granitico, lui sì. Classe 2002, ha 22 anni, potrebbe essere inserito nella lista della Serie A, per quell’Uefa servirebbe un taglio. Origini ivoriane, è nato in Canada ed è nazionale canadese (26 presenze e 3 gol). Solo 7 presenze con De Zerbi all’Olympique Marsiglia in Ligue 1, tre da titolare. Ha una valutazione di 12 milioni, potrebbe partire in prestito. Con l’OM è stata chiusa l’operazione Gigot, in prestito con obbligo di riscatto, volendo i contatti sono aperti. Atangana è un tipetto più agile, Koné è più corazziere. Baroni ha bisogno di un mediano-mezzala adattabile nel 4-2-3-1 e nel 4-3-3. L’idea è rintracciare un giocatore che a giugno possa sostituire Vecino in caso di partenza, è in scadenza e deciderà il futuro a fine stagione. Un erede va rintracciato, ora o in estate. Il dubbio è sempre lo stesso: un under per il presente e per il futuro o un over già rodato?



Le idee in Italia