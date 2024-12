Lazio, spunta Sanches: l'idea per il centrocampo e le alternative

Lotito glissa alla luce del sole, ma al tempo stesso lavora nell'ombra . A livello pubblico smentisce che la Lazio sia alla ricerca di uomini sul mercato, al contrario sottolinea di avere già adesso una rosa fin troppo lunga: «Non è come andare al supermercato, pago uno, prendo due. È un errore. Significa disconoscere la qualità dei giocatori che hai. Se arriva qualcuno vuol dire che deve partire qualcun altro. E non penso ci siano elementi nella rosa attuale che non meritino di rimanere con noi. Abbiamo anche giocatori fuori lista (Hysaj, Basic e Akpa-Akpro, ndr). I tifosi vorrebbero acquisti? Facessero i tifosi, tutti parlano di pallone e nessuno di calcio. È questo il problema». Al di là delle solite dichiarazioni di facciata, però, ha dato mandato al ds Fabiani di scovare qualche profilo che possa offrire a Baroni un valore aggiunto per il presente e per il futuro, con un focus particolare sul centrocampo.

Lazio, idea Atangana a centrocampo

A meno che non vengano prese decisioni diverse su Castrovilli, l'unica opzione al momento è prendere un under 22, cioè un giocatore che possa essere inserito in organico senza togliere il posto a nessuno nella rosa a 25. E al tempo stesso che possa rivelarsi un investimento sul quale raccogliere i frutti nel lungo periodo. In tal senso, un nome confermato (viene seguito da almeno un mese) è Valentin Atangana, francese di origini camerunesi classe 2003. È sotto contratto con il Reims fino a giugno 2027 (conta già 15 presenze in Ligue 1), la sua valutazione è di poco inferiore ai 10 milioni. È un classico mediano di gamba da 4-2-3-1, un recupera palloni non altissimo, ma dinamico. Potrebbe rivelarsi molto utile, sia in ottica giugno (quando dovrà essere valutato il futuro di Vecino), sia nel caso si volesse provare un affondo per gennaio.

Lazio, spunta Sanches

Chiaramente non è l'unico nome sul taccuino della Lazio. Ieri dalla Svizzera è spuntato quello di Alvyn Sanches, baby prodigio del Losanna e dell'Under 21 svizzera: al momento sono arrivate solo smentite (così come per Fazzini dell'Empoli), ma vale la pena tenerlo in considerazione. Oltre a lui, si è parlato di Ismael Koné, 22enne canadese di origini ivoriane che non sta trovando spazio con De Zerbi al Marsiglia: potrebbe partire in prestito e ha una valutazione di 12 milioni. Restano in elenco poi il marocchino con cittadinanza francese Reda Belahyane del Verona (ha 20 anni, lo segue mezza Serie A) e Cesare Casadei, che al Chelsea non ha mai trovato spazio e probabilmente cambierà aria a gennaio. Su di lui c'è anche il Monza. A proposito, accordo trovato per il ritorno di Akpa-Akpro in Brianza.