Mercato Lazio, accelerata per Fazzini: i dettagli della trattativa con l'Empoli

ROMA - Dopo la sfida d'alta quota all'Olimpico contro l'Atalanta la Lazio si tufferà nel 2025 e la società è pronta a intervenire sul mercato di gennaio per dare al tecnico Marco Baroni un rinforzo a centrocampo , dove Castrovilli finora non ha dato le necessarie garanzie e la coperta è diventata corta dopo l'infortunio muscolare di Vecino (out fino a marzo).

La Lazio accelera con l'Empoli per Fazzini

Nel mirino dei biancocelesti c'è Jacopo Fazzini, mezzala dell'Empoli che piace dai tempi in cui in panchina c'era ancora Maurizio Sarri. Un elemento apprezzato evidentemente anche da Baroni, visto che la Lazio sembra puntare sul 21enne toscano (nato nel 2003 a Massa) ritenuto la pedina giusta da inserire nel gruppo anche in ottica futura, per completare la rifondazione iniziata la scorsa estate dopo la fine del ciclo precedente.

La formula del trasferimento

Nelle ultime ore c'è stata un'accelerata nella trattativa tra Lazio e Empoli e le parti sono vicine, anche se resta ancora una distanza da limare tra la richiesta dei toscani e l'offerta dei capitolini. Si dovrebbe chiudere intorno ai 14-15 milioni di euro ma intanto sembra già definita l'eventuale formula di trasferimento, che alla fine potrebbe sbloccare l'affare: prestito biennale con obbligo di riscatto, la stessa con cui i biancocelesti hanno preso Rovella dalla Juve.

