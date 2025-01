Casadei, Fazzini, Belahyane: tutti in corsa per la Lazio

Tremenda roulette per Casadei, Fazzini e Belahyane. Ragazzi d’oro, vogliono tutti e tre la Lazio, hanno detto sì. Ma la Lazio non sa ancora chi può prendere. Ci sono tre fronti aperti dentro questo mercato che è uno slalom tra paletti. Si può chiudere per uno dei tre con la società che accetta le condizioni forzate cui deve attenersi Lotito. Primo paletto dell’indice di liquidità: acquisto in prestito gratuito con diritto o obbligo di riscatto. Secondo paletto: serve una cessione per ogni acquisto. Hysaj e Basic, reintegrati a tempo, sono i principali indiziati a uscire a meno che non si aprano scenari per Castrovilli (ipotesi remota perché non ha offerte né è intenzionato a partire) o Isaksen (in questo caso si dovrebbe decidere se rimpiazzarlo o intervenire a centrocampo o in difesa). Terzo paletto, le liste: c’è posto solo per under 22 (illimitati in A) e quei tre corrispondono all’identikit. Possono sempre spuntare profili dall’estero, ci sarebbe il solito Mister X.