Lazio, spiraglio per Casadei: si riaccende a sorpresa la pista con il Chelsea! 

Un passo avanti per Casadei , ma non basta. La Lazio ci sta provando, è entrata in concorrenza con il Toro per il centrocampista in uscita dal Chelsea. Ha riscosso il gradimento del giocatore ex Inter, stabilmente nella rosa dell’Under 21 di Nunziata . Ha presentato un’offerta da 13 milioni di euro per il riscatto definitivo, ma vanno definiti formula e modalità. Il club londinese avrebbe aperto uno spiraglio dopo un lungo mese in cui partiva da una valutazione molto alta e si voleva riservare una clausola di riacquisto. Resta da capire il “quantum” del riscatto, le dilazioni e la cifra per riportarlo a Stamford Bridge se i Blues vorranno conservare i diritti su un centrocampista in cui credono fortemente. Anche il ds Fabiani ci crede , lo segue e lo monitora da almeno un paio di anni. Casadei ha fisico e cilindrata, garantisce gol e inserimenti: nel caso della Lazio, diventerebbe l’erede naturale di Vecino. Gli somiglia per struttura e capacità di proiettarsi a rete. Nel rapporto qualità-prezzo, Lotito produrrebbe uno sforzo superiore a quanto preventivato per Fazzini, su cui Corsi ha legittimamente alzato un muro.

Belahyane

È ancora presto per stabilire se la Lazio centrerà l’obiettivo, anche Toro e Monaco si sono mosse, le condizioni restano complicate, così come non ci sono state uscite per sbloccare il celeberrimo indice di liquidità. Hysaj, dopo gli infortuni di Patric e Lazzari, è stato bloccato e forse resterà sino a fine stagione. Peraltro ha un ingaggio altissimo e il Lecce, che pure lo chiedeva in prestito, non riusciva a coprirlo. Lo stesso Basic è in bilico. La Lazio potrebbe inserirlo in uno scambio. Il croato, per qualche ora, ha sperato di finire all’Empoli in cambio di Fazzini, ma D’Aversa e Corsi non erano interessati. Negli ultimi giorni si sarebbe aperta una possibilità a Verona. La trasferta al Bentegodi servirà a Fabiani per approfondire l’eventuale trattativa legata a Belahyane, altro nome segnalato a inizio dicembre. Il club scaligero chiede una ventina di milioni, cifra ritenuta alta, e deve incassare subito per motivi di bilancio. Lotito, con altre modalità, forse può arrivare a 13-14. Il giocatore piace, non c’è dubbio.

Alternative

Occhio, però, perché non esistono solo Casadei, Fazzini e Belahyane, nonostante siano under 22 seguiti dalla Lazio. Non si escludono obiettivi all’estero e ci sono un altro paio di nomi da scoprire in Serie A. Tracce, indizi da verificare, portano verso Bologna e Venezia. Piace Urbanski, il polacco classe 2004, ora chiuso da Pobega e Ferguson, 22 presenze nel campionato passato, solo 7 quest’anno con Italiano. Nella squadra di Di Francesco si sta invece mettendo in evidenza l’islandese Mikel Ellertsson, classe 2002, un titolare. Piaceva l’americano Tessmann, acquistato in estate dal Lione (non sta giocando moltissimo) e ora nel mirino del Toro. Fabiani non ha escluso possibili novità per Isaksen. «Se c’è una richiesta, la società valuta il sostituto. Se è valido e migliora, allora è un discorso, altrimenti non si muove. Alti e bassi, Gustav a volte è stato decisivo, ma ai giovani va dato il tempo». Sartori puntava il danese l’estate scorsa, ma la Lazio chiedeva 15 milioni e dopo aver preso Casale difficilmente tornerà a trattare con Lotito, come forse si augurano a Formello. Ngonge, in uscita da Napoli, sarebbe il prescelto in caso di partenza.