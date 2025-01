Calciomercato Lazio, per Casadei l'ostacolo è la formula: i dettagli

Roma - Tredici milioni rispetto ai 15 chiesti, il prezzo può anche essere giusto per convincere il Chelsea a vendere Casadei alla Lazio . Ma la formula no. Lotito e Fabiani all’estero possono chiudere il prestito gratuito fino a giugno, non biennale come in Italia. Termini del riscatto, pagamento, dilazioni e recompra. Sono i dettagli che non quadrano , almeno finora. Il Chelsea tra l’altro può definire un ultimo prestito rispetto ai sei previsti, non può sbagliare i calcoli, il rischio è che si verifichi uno stop al tesseramento come nel caso di Kolo Muani con la Juve: il PSG aveva già chiuso sei prestiti prima di cederlo. L’acquisto è bloccato.

Gli scenari

Su Casadei restano Torino e Monaco. Il guaio qual è? Uno dei due club può chiudere in settimana. Per la Lazio sarebbe più facile avere l’azzurrino negli ultimi giorni di mercato, il gong quest’anno è fissato al 3 febbraio. In quella data il Chelsea avrà chiaro il quadro dei prestiti fin lì chiusi. Per la Lazio sarebbe ideale arrivare al fotofinish con i Blues nella possibilità di definire un ultimo prestito e con Casadei ancora in vendita. Il giocatore spera nella Lazio, ma non decide da solo il suo futuro. Lotito e Fabiani provano sempre a sbloccare indice di liquidità e mercato piazzando Hysaj e Basic, oggi utili per Baroni viste le assenze. Sul primo ci sarebbe di nuovo l’interesse dell’Hajduk di Gattuso, ci provò in estate, ma non si trovò l’accordo sull’ingaggio. Per Hysaj s’era mosso il Lecce. Verona-Lazio è l’occasione per riparlare di Belahyane. Lotito e Setti, che è rimasto nell’organigramma dell’Hellas dopo la cessione delle quote al fondo americano, hanno provato a chiudere in settimana. Ma il Verona ha necessità di incassare soldi e la Lazio offre il solito prestito gratuito con riscatto.

Isaksen

Da valutare la posizione di Isaksen, sarà ceduto se arriverà la giusta offerta. L’Olympiakos offre il prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. La Lazio chiede l’obbligo, serve per evitare di perdere i benefici del Decreto Crescita. Ngonge è in preallarme, sogna di giocare in biancoceleste e ha chiesto al Napoli di aspettare. Dall’Equipe ieri è rimbalzato il nome di un’ala, gioca nel Caen, in Ligue 2, si chiama Tidiam Gomis, classe 2006, è in scadenza a giugno. Ha 18 anni, è francese. Nei giorni scorsi era spuntato il nome di Julien Ponceau, 24 anni, gioca nel Lorient, anche lui in Ligue 2. E’ un trequartista, è in scadenza a giugno. Forse fanno solo parte di una lista di proposte low cost.