Lazio, Casadei si allontana: sorpasso Torino

Tutto o niente. Sono sempre questi gli estremi confini del mercato della Lazio. Tutto, ossia accogliere un centrocampista e un difensore. Niente, ossia restare con il solo Ibrahimovic: «È un giovane di grande qualità, spetta a lui. Più che sull’esterno può agire da trequartista, ma se riesce a mettere dentro qualcosa può giocare anche nei due di centrocampo. Sicuramente è un centrocampista offensivo, deve crescere e lo sa, abbiamo parlato delle sue aree di miglioramento», la parola di Baroni. Il coraggio non può sempre diventare azzardo e immaginare Ibrahimovic tra i due del 4-2-3-1 forse è un eccesso di affabilità e disponibilità. Baroni finora l’ha testato in attacco, si tiene l’opzione d’emergenza. Fino all’ultimo spererà nell’arrivo di un centrocampista. E’ rimasto solo Casadei in corsa, anzi, probabilmente era rimasto. Il Chelsea continua a chiedere 15 milioni e i rilanci della Lazio, da 13 a 13 più 2 di bonus, scatenano versioni contrastanti, non confermate dal club. Il Toro invece ieri sera è scattato in avanti sorpassando i biancocelesti, ci sono stati contatti diretti con il giocatore per convincerlo a scegliere i granata. Casadei aveva dato la preferenza alla Lazio, attende gli eventi. L’operazione per la società di Lotito era complicata, non ha ancora chiuso cessioni e può impegnarsi solo in prestito gratuito con riscatto. Per Fazzini non c’è stata riapertura, dell’affare saltato ha parlato Rebecca Corsi, figlia del presidente dell’Empoli: «L’offerta era congrua, ma avevamo difficoltà nella forma». Per Belahyane, entrato nel finale domenica, il Verona chiede un pagamento già a gennaio, deve chiudere un’operazione che produca ricavi. E’ più vantaggiosa l’offerta dell’Olympique Marsiglia. Di ieri la notizia che vuole il Verona sulle tracce di Castrovilli, altro rebus di mercato, si intreccia agli acquisti. Se non parte non si sblocca l’indice. Domenica, alla Rai, ha svelato come vive il mercato: «Sono qui e do tutto per la Lazio, mi ha dato una grande opportunità e cercherò di sfruttarla in tutti i modi». Due-tre sondaggi il suo manager Lucci li ha ricevuti. Gira il nome di Tanner Tessmann del Lione, 23 anni, è statunitense. Gioca da play più che altro.