Calciomercato Lazio, per Casadei è controsorpasso sul Torino: cosa manca per chiudere

ROMA - Casadei no. Casadei sì. Sembrava finita per la Lazio, ora sembra finita per il Torino . Il continuo sottosopra di questa trattativa-telenovela ha riportato Lotito in pole a scapito di Cairo. Decide il Chelsea e decide anche Casadei. Cesare vuole la Lazio e sta spingendo per averla . È un duello all’ultimo assalto, fatto di finte e controfinte, sorpassi e controsorpassi, messinscene che sbilanciano. I fatti. Casadei no, storia di lunedì a tarda sera. Casadei sì, storia di ieri pomeriggio. La Lazio ha richiamato il Chelsea, forte della volontà del centrocampista. L’offerta di 13 milioni, più due di bonus per arrivare ai 15 richiesti e percentuale di rivendita, è stata ribadita con forza. Il Torino, piombato a Londra con il diesse Vagnati, ha incassato. L’offerta granata prevedeva una somma inferiore rispetto a quella proposta dalla Lazio e una percentuale di rivendita del 40%, ma non è bastata per strappare la firma di Casadei. Era prevista per ieri, è saltata. Da Formello ieri filtrava ottimismo , 24 ore prima c’era sfiducia. Chissà cosa accadrà oggi.

Lazio, Casadei e Veiga: intreccio con il Chelsea

Con il Chelsea s’è trattato per tutto il pomeriggio e nei dialoghi è entrato anche il nome di Veiga, 21 anni, dunque anche lui è under 22. È un jolly a tutto campo, centrocampista, difensore centrale, terzino. La Juve è in pole e il portoghese può passare dall’essere obiettivo impossibile a possibile solo se i bianconeri si tireranno indietro. Anche perché costa 25 milioni. Non sono semplici trattative, tanti club devono rispettare vincoli da Fair Play Finanziario (il Chelsea) e di indice di liquidità (la Lazio). I Blues hanno un ultimo slot per cedere giocatori in prestito e devono decidere con chi utilizzarlo. La Lazio sta provando a chiudere due colpi in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma deve sempre liberare due posti per centrarli. Il primo serve per Casadei e può liberarlo Castrovilli. Ha ribadito la volontà di giocarsi la sua chance, ma ha iniziato a valutare proposte, il suo manager Lucci ha ricevuto un paio di sondaggi. Se non si concretizzerà la cessione, la Lazio rivaluterà la risoluzione, ma dovrà concordarla con il giocatore. C’è un’altra possibilità per liberare un posto, ad oggi poco concreta: è la cessione di Basic. L’Hajduk Spalato è interessato dall’estate, ma chiede il pagamento di una parte dell’ingaggio. Finora Lotito ha detto no. Il croato resterà in bilico fino all’ultimo. Meno di lui Hysaj, in campo a Verona, reintegrato con grandi chance di strappare la conferma anche dopo il mercato. Ma per confermare il suo posto in lista servirà sempre un taglio.

Isaksen e Ngonge, lo scambio con il Napoli è un intrigo

In questo mercato imprevedibile resta l’intrigo Isaksen-Ngonge. L’Olympiakos ha chiesto il danese in prestito con diritto di riscatto, no della Lazio. Serve l’obbligo. Ngonge, in uscita dal Napoli, aspetta i biancocelesti. L’intreccio continua, si è parlato di uno scambio Napoli-Lazio tra il belga e Isaksen. Ma i biancocelesti chiedono anche 2-3 milioni agli azzurri. A Baroni serve un difensore perché Patric non sa ancora quando potrà tornare e se dovrà operarsi (non è ancora deciso). Il diesse Fabiani si è informato per Faes del Leicester, 20 milioni il costo. E per Mosquera del Valencia, valutato sempre 20 milioni. Giocano in club in crisi, rischiano di retrocedere, il Valencia è anche in crisi economica. Faes ha 26 anni, è un centrale pronto, di profilo internazionale, gioca nel Belgio. Mosquera ha 20 anni, è tra i baby spagnoli più seguiti. In Argentina è spuntato il nome di Valentin Gomez, 21 anni, under 20 argentino, gioca nel Velez. Lo sta trattando il Bologna, i media sudamericani hanno scritto che i biancocelesti potrebbero provare l’assalto negli ultimi giorni di mercato se Gomez sarà ancora al Velez. Ha richieste anche dal River Plate e dal Cruzeiro.