Lazio-Casadei, il Chelsea gioca d’attesa: lo scenario

Chiede di più il Chelsea per Cesare Casadei, soprattutto preferirebbe cederlo a titolo definitivo, ha un solo slot disponibile per i prestiti e diversi giocatori da piazzare. Il suo destino si potrebbe decidere sul filo della sirena. Da qui al 3 febbraio, conteranno gli incastri. Per adesso il club di Stamford Bridge non ha accettato la proposta del Torino e neppure il rilancio della Lazio. Fabiani non ha mai smesso di pensare al centrocampista ex Inter e dell’Under 21, lo segue da un paio di anni, è il suo vero obiettivo e resta in piedi. Lo spiraglio è stato aperto e non si è mai chiuso, anche se le difficoltà dell’impresa sono conosciute da metà dicembre, come la valutazione (alta) del Chelsea. «Se c’è un’occasione funzionale e migliorativa non sarà certo l’indice di liquidità a fermarci» ha spiegato il diesse della Lazio qualche giorno fa. Un messaggio non compreso dagli esperti di contabilità. È un under 22, non impatta sulla lista, con la formula del prestito gratuito sino a fine campionato (non biennale, in Premier non si può) è prendibile a patto di trovare l’intesa sulla valutazione e sulla percentuale di rivendita o la possibilità di riacquisto. Non a caso, Fabiani ha parlato del percorso di Gila su cui pendono i diritti del Real Madrid. Anche Casadei, qualsiasi strada scelga, tra due o tre anni (in base alla maturazione) potrebbe tornare alla casa madre. La difficoltà dell’operazione resta, così come non si può escludere un colpo di coda di Lotito se la situazione non si sbloccasse. L’immisione di liquidità per coprire un ingaggio non sarebbe un ostacolo, diverso è il discorso per garantire un acquisto da 15 milioni (senza cessioni pesanti) ma gli escamotage (e gli impegni condizionati dal notaio) esistono. Per cui, a priori, è bene seguire gli sviluppi delle trattative, senza sbilanciarsi. Alla fine, come al solito, si vedrà e restano i precedenti della Lazio, mai prodiga a gennaio. Nella sessione invernale del 2012, attraverso un prestito, Reja riuscì a farsi prendere Candreva, mica uno qualsiasi.