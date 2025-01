Casadei alla Lazio si complica: niente prestito, cosa serve per chiudere

Il prestito secco di Renato Veiga alla Juve rende più complicato l’acquisto di Casadei. L’ex centrocampista dell’Inter si potrà prendere solo a titolo definitivo. Il Chelsea ha chiuso l’ultima cessione temporanea prevista dalla Fifa per la stagione 2024/25. Dai Blues sono usciti in prestito David Fofana, Kepa, Sterling, Petrovic e Broja prima del difensore portoghese, accostato per poche ore alla Lazio . Era un’ipotesi inverosimile, figuriamoci se Lotito lo avesse preso in prestito secco da qui a giugno per 4,5 milioni e senza riscatto. Ora serviranno minimo 15 milioni per Casadei, forse si può trovare un escamotage attraverso dilazioni e un pagamento poco consistente in prima battuta, ma dal punto di vista regolamentare restano due strade: l’immissione finanziaria per sbloccare l’indice di liquidità o una cessione di pari importo, uno scenario da non scartare, per coprire l’intero importo.

Lazio, capitolo uscite: il punto

Il principale indiziato resta Isaksen, accostato al Napoli (con o senza Ngonge) dopo il Bologna e l’Olympiakos Atene. Il danese ha una valutazione di 15 milioni. Vedremo. Fabiani ieri ha tenuto uno spiraglio aperto per Casadei. C’è la concorrenza del Toro. Il diesse ha parlato a Sky Sport nel prepartita di Europa League. Vena polemica per l’esclusione iniziale di Dele-Bashiru: «Casadei? Mancano ancora dei giorni alla chiusura del mercato. Gennaio è complicato, prendere tanto per prendere è sbagliato. Stiamo valutando alcuni profili da inserire nella rosa già valida. Si parla di centrocampista mancante ma qualche centrocampista in panchina lo vedo. La società non si tira indietro. Casadei? Conosco la banda musicale, altri non ne conosco. Ottimismo? Sì, bisogna esserlo nella vita».

Lazio, c'è un nome nuovo per la difesa

L’indiscrezione di ieri è legata a Belahyane: sarebbe nel mirino del Chelsea come sostituto di Casadei. Alternative? L’Empoli, a certe condizioni, può ancora cedere Fazzini, ma Lotito non ha più voluto cambiare i termini dell’offerta. Tra domani e sabato, sono previsti ulteriori controlli per Patric, reduce da alcuni giorni di allenamento. Lo spagnolo spera di scongiurare l’intervento chirurgico. Qualora dovesse fermarsi, la Lazio dovrebbe acquistare un centrale per dare il cambio a Gila, Romagnoli e Gigot. Daniele Ghilardi, under 22 del Verona, è uno dei profili attenzionati a Formello: contatti con il suo agente. C’è anche il Napoli.