Lazio, intrigo Casadei: con il Chelsea si è parlato anche di un difensore

Caos è la definizione che descrive meglio la movimentata sarabanda che s’è scatenata attorno al nome di Casadei. La corsa all’aggiornamento della trattativa ha scatenato una psicosi social, ieri si è sviluppata a velocità vertiginosa. Tutti partecipano alla giostra, insider e non. Da Formello non sono arrivate conferme sulla chiusura dell’operazione con il Chelsea né sulla risposta dei Blues all’offerta presentata dalla Lazio: da 7-8 milioni più il 50% di rivendita a 12 milioni con il 25% di diritti futuri. E’ frenetico anche il balletto della formula d’acquisto e delle cifre. Certo è che il Chelsea ha finito gli slot dei prestiti ed è altrettanto certo che la Lazio, in assenza di cessioni, può acquistare a titolo gratuito (o con una cifra pro forma) riconoscendo bonus per coprire l’esborso (la prima valutazione del Chelsea per Casadei era 15 milioni) ed aggirare i paletti dell’indice di liquidità. All’intrigo ha contribuito anche lo sbarco a Roma di Francesco Facchinetti, nelle nuove vesti di agente Fifa, è tra i procuratori di Casadei. E’ arrivato intorno alle 17 a Fiumicino, ma al contrario di quanto veniva annunciato sui social non ha incontrato il diesse Fabiani. La telenovela Casadei va avanti , la conclusione è rimandata. Restano in corsa le candidature di Belahyane (ma il Verona punta a cederlo all’estero per incassare subito soldi), Fazzini (se l’Empoli aprirà a tutte le condizioni di Lotito) e Payero dell’Udinese (ma è un over 22 e non ci sono posti liberi).

Lazio, spunta Anselmino

Nei discorsi tra Lazio e Chelsea era entrato invano Veiga, il jolly preso dalla Juve in prestito. La società ha chiesto informazioni su Aaron Anselmino, 19 anni, crack argentino. I Blues lo hanno acquistato dal Boca Juniors in estate per circa 20 milioni, doveva restare in Argentina fino a giugno, l’arrivo è stato anticipato. Non è certo che resti. Il dilemma è sempre lo stesso: il Chelsea ha finito i prestiti e per prenderlo dovrebbe accettare la stessa formula “gratuita” con bonus che sta valutando per Casadei. In Inghilterra si segue Faes del Leicester, è un over 22. In Spagna, con Kike Salas del Siviglia, finito al centro di un caso scommesse, si è seguito Mosquera del Valencia. Il rientro di Patric, in campo tra 10-15 giorni, attutisce l’urgenza di acquistare un centrale. Anche il rientro di Vecino, previsto intorno al 15 febbraio, contribuisce ad abbassare il livello di ansia a Formello. La Lazio rimarrà vigile fino all’ultimo ben sapendo che negli ultimi giorni di mercato gli acquisti sono più semplici e le condizioni più favorevoli. L’idea di base era aggiungere due colpi ad Ibrahimovic, un centrocampista e un centrale. Baroni aveva pregustato l’arrivo di Fazzini, sperava di aggiungere una mezzala di qualità. Casadei è più fisico, ha caratteristiche diverse. Dopo l’Europa ha chiarito che il ruolo del difensore centrale non si «inventa» per quanto Marusic può essere adattato in caso d’emergenza. E’ tutto rinviato alle prossime ore, ai prossimi giorni. Domani inizierà l’ultima settimana di trattative, il gong è previsto lunedì 3 febbraio a mezzanotte, quando Cagliari-Lazio (si giocherà alle 20.45) sarà finita da un paio di ore. I laziali si augurano che per quel giorno almeno Casadei (o chi per lui) sia già in squadra per evitare la solita vana, affannosa e controproducente maratona finale.