Lazio, ecco Provstgaard e Belahyane: le visite mediche prima della firma

ROMA - Oliver Provstgaard più Reda Belahyane. Questo il doppio colpo piazzato dalla Lazio a poche ore dalla chiusura della finestra di calciomercato fissata per la mezzanotte di oggi (3 febbraio), giorno in cui la squadra biancoceleste fa visita al Cagliari nel posticipo della 23ª giornata di Serie A.

Lazio, visite mediche per Provstgaard e Belahyane

Il 21enne difensore danese acquistato dal Vejle (che era anche nel mirino del Pisa) e il 20enne centrocampista marocchino del Verona, già allenato nella scorsa stagione in gialloblù dall'attuale tecnico biancoceleste Baroni e corteggiato anche da alcune squadre europee come il Marsiglia, si sono presentati nella clinica capitolina di Villa Mafalda per le visite mediche e i test di rito prima di firmare i rispettivi contratti con la Lazio.