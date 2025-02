Lazio, una voce dalla Germania: Traoré candidato terzino

Lazio, idea Traoré

Proprio in tal senso, dalla Germania arriva la candidatura di Omar Traoré, terzino destro 27enne dell'Heidenheim (in piena zona retrocessione in Bundesliga): il tedesco originario del Togo si è messo in mostra in particolare con le sue prestazioni in Conference League e sarebbe finito nel mirino del club biancoceleste, oltre che dell'Union Berlino, del Valencia e del Maiorca. Ha il contratto in scadenza a giugno 2026, può essere una pista, anche se da Formello per il momento non arrivano conferme. L'età non è esattamente in linea con la politica dei giovani intrapresa dalla società di Lotito negli ultimi anni, ma è comunque un profilo da tenere in considerazione in ottica futura.

Lazio, il ricambio

Anche perché, a prescindere se sia lui o meno l'indiziato principale, in ogni caso un nuovo terzino in estate servirà. A parte il 25enne Nuno Tavares, una certezza su cui puntare oggi e per il futuro, il reparto dei "titolari" è composto da Marusic e Lazzari (rispettivamente 32 e 31 anni). Poi c'è Hysaj (31enne), che si avvia verso l'ultimo anno di contratto, mentre Pellegrini è stato messo fuori da qualsiasi lista per questa seconda metà di stagione. Insomma, ci sarà bisogno di nuove energie sulle corsie laterali della difesa.