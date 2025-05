Per Junior Firpo c’è anche la Lazio

ROMA - Gli agenti della You First, stessa scuderia di Luis Alberto, erano giovedì a Formello. Una chiacchierata esplorativa con il ds Fabiani. È presto, ma non troppo. La Lazio si orienta su possibili e potenziali obiettivi. Focus sui terzini, ne arriveranno un paio. Sul tavolo il cartellino di Junior Firpo, 28 anni, esterno sinistro ex Barcellona, in scadenza di contratto con il Leeds, 32 presenze nell’ultima Championship. È svincolato, lascerà l’Inghilterra, sta raccogliendo offerte. Non si esclude possa tornare in blaugrana, anche se nel suo ruolo ci sono Balde e Gerard Martin. Il suo nome è stato accostato anche all’Atletico Madrid e al Milan. Firpo non esclude un’esperienza in Italia dopo aver giocato nella Liga e in Premier. Prova a iscriversi alla corsa anche la Lazio. Per Lotito e Fabiani sarebbe un gran colpo. Molto dipenderà dal destino di Luca Pellegrini e di Nuno Tavares.