Lazio, il Burnley vuole Castellanos: Lotito dice no a un'offerta di 40 milioni

ROMA - Quaranta milioni per Taty . L’ agente , una decina di giorni fa, si è presentato a Formello e ha provato ad aprire il fronte per un trasferimento del centravanti argentino in Premier . Non era un’offerta scritta. L’interesse dovrebbe appartenere al Burnley , neopromosso (con Leeds e Sunderland) dalla Championship . La Lazio ha stoppato il discorso sul nascere, neppure lo ha aperto e non intende proseguirlo. Se è vero questo muro alzato al centro sportivo di Formello , lo scopriremo più avanti. Simone Inzaghi , ad esempio, appena atterrato a Washington ha negato qualsiasi interesse per Nuno Tavares . Il suo primo obiettivo è Theo Hernandez , l’alternativa si chiama Angelino , l’esterno sinistro della Roma . A Formello risultano telefonate di Federico Pastorello per informarsi sulla quotazione dell’esterno portoghese, potenziale obiettivo dell’ Al Hilal .

Castellanos in crescita

Per adesso non parte nessuno e la Lazio blinda il suo centravanti, entrato nel giro della Seleccion con Scaloni, 10 gol in 29 presenze nell’ultimo campionato di Serie A. Lo hanno limitato alcuni infortuni, ma questo è stato l’anno della sua consacrazione dopo la stagione del debutto (segnò appena 4 reti) in cui soffrì l’inserimento e il dualismo con Ciro Immobile. La scuola di Sarri può aiutarlo a crescere ancora e ad esplodere in modo definitivo. Dal punto di vista tecnico, il Taty gli piace. Come raccontava nell’autunno del 2023, era come un libro da scrivere interamente partendo dalla prima pagina. Servivano tempo e allenamenti oltre all’esigenza di gestire Ciro, titolarissimo e con una condizione fisica messa a dura prova dagli stiramenti frequenti. Ora Mau potrà lavorare con serenità sul Taty e aiutarlo nel salto di qualità. L’argentino deve aggiungere gol sporchi e facili. Ne segna di bellissimi, non ha un’alta percentuale di realizzazione sotto porta, ma neppure è arrivato a 38 presenze in campionato. Nella prossima stagione, giocando una partita a settimana, potrà allenarsi e lavorare meglio. Davanti si alternerà a Boulaye Dia. Sarri predilige centravanti che sappiano dialogare con la squadra. Tutti e due possiedono la predisposizione all’appoggio.

Lazio, no a Raspadori

Lunedì sera, in zona mista al Mapei di Reggio Emilia dopo Italia-Moldavia, Raspadori è stato accostato alla Lazio. Indiscrezioni nate dopo la partecipazione di Lotito al Panel della Lega di Serie A domenica a Parma. Jack potrebbe interessare in caso di partenza del Taty. Era questo lo scenario, respinto con un eccesso di energia da Fabiani. La Lazio oggi non ha l’economia per uno sforzo simile e il Napoli valuta Raspadori circa 30 milioni. Discorso chiuso in partenza. Registriamo le smentite, in attesa di tempi migliori. Siamo solo a metà giugno.