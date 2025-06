Da Noslin a Dele Bashiru: Sarri studia i rebus Lazio

MotoGp e partite. Sarri si è concesso una gita al Mugello ma nel suo eremo di Castelfranco studia la Lazio. Una full immersion televisiva per rivedere il film della scorsa stagione. Deve valutare come ha giocato Baroni, sta provando a farsi un’idea sulla differenza di rendimento tra la prima e la seconda parte del campionato, perché il calo degli ultimi mesi va analizzato. Vuole capire meglio le caratteristiche dei giocatori che non ha ancora allenato, perché era già andato via dalla Lazio, e ritroverà a Formello a metà luglio. Il mandato affidato da Lotito e Fabiani è chiaro: il mercato andrà a rilento, si ripartirà dallo stesso gruppo dell’ultima stagione e bisognerà tirare fuori il massimo, migliorando l’organizzazione difensiva e provando a conservare l’attitudine ritrovata al gol.

Lo studio

Il Comandante appartiene alla categoria dei tecnici che si fidano della prova del campo. La conoscenza dei giocatori avviene in quindici giorni di preparazione, anche se c’è chi va in forma subito e chi ha bisogno di più tempo per carburare. La tv può aiutare a formare un’idea. Nuno Tavares va addestrato alla fase difensiva “e può diventare fortissimo” ha raccontato Sarri a margine del clinic di Castiglione della Pescaia. È incuriosito da Dele-Bashiru, di cui diversi operatori di mercato gli hanno parlato bene. Deve risolvere forse l’enigma più ingombrante dell’anno passato. Si chiama Noslin. La Lazio ha investito 18 milioni sull’attaccante olandese, voluto da Baroni, e proverà a rilanciarlo come nelle migliori tradizioni di Formello. Si concede l’appello del secondo anno. Da punta di diamante, Noslin si è trasformato in oggetto misterioso. Ha inciso pochissimo, alternando lampi di qualità cristallina a pause lunghissime. È forse uscito di scena quando a Ferragosto la società biancoceleste, preoccupata dall’addio di Immobile e dalla scarsa vena realizzativa dimostrata dal Taty nelle prime amichevoli, decise di acquistare anche Boulaye Dia. Noslin, oltre alle naturali difficoltà di adattamento, ha perso una collocazione precisa sul campo. Baroni immaginava potesse essere un centravanti. Alla prima di campionato lo ha presentato titolare all’ala destra, poi l’olandese è entrato nel vortice dei cambi di ruolo senza mai trovare stabilità tattica. Il suo bilancio: 30 presenze e 2 gol in campionato, 7 e 1 in Europa League, 2 e 3 in Coppa Italia. Il totale fa 6 reti in 39 partite, ma il minutaggio complessivo (1.284) è basso e solo per 12 volte, di cui 8 in Serie A, è stato utilizzato da titolare.

Quale ruolo per Noslin?

Il rigore fallito ai quarti di Europa League contro il Bødo/Glimt lo ha fatto sprofondare nella contestazione, ma le attenuanti ci sono. Un infortunio alla caviglia lo ha penalizzato quando stava cominciando a farsi largo, dopo la tripletta al Napoli e l’assist meraviglioso al Maradona per Isaksen, e forse non ha dimostrato sufficiente personalità. Dal punto di vista tecnico, certe qualità si intravedono. Ha tiro e ha fatto vedere qualche colpo dentro lunghi mesi di esclisse. Ora toccherà a Mau studiarlo e capire se può reggere o meno il livello della Lazio. Noslin nasce attaccante esterno. Nel 4-3-3 potrebbe muoversi sul binario di destra, ma è difficile che tagli e rientri verso il sinistro. Usa preferibilmente il destro. Potrebbe essere un’alternativa di Zaccagni. Da verificare se ha le caratteristiche potenziali del falso 9 che piace al Comandante. Di solito, più che cucire il gioco, attacca la profondità. È una seconda punta da contropiede. Vedremo cosa succederà, se l’estate lo restituirà alla Lazio o se dovessero arrivare richieste dal mercato. La valutazione per cui Lotito e Fabiani lo avevano preso dal Verona era troppo elevata e si è rivelata un boomerang.