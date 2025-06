Romano Floriani Mussolini torna alla Lazio: il contro riscatto dalla Juve Stabia

La Lazio ha esercitato il controriscatto per Romano Floriani Mussolini . Ad annunciarlo è stato la Juve Stabia , club in cui il calciatore aveva militato nell'ultima stagione e che lo aveva riscattato.

Lazio, esercitato il contro riscatto per Mussolini dalla Juve Stabia

I biancocelesti, però, avevano il diritto alla contro opzione e la hanno utilizzata. Questo il comunicato del club: "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver esercitato il diritto di opzione per il difensore classe 2003 Romano Floriani Mussolini, proveniente dalla S.S. Lazio nei termini previsti dalle normative federali. Contestualmente, nei tempi previsti, la S.S. Lazio ha esercitato il diritto di contro opzione, come previsto dagli accordi siglati nella scorsa stagione".

I numeri con la Juve Stabia

Nella stagione 2024/25 di Serie BKT, Romano si è confermato una pedina importante per la Juve Stabia, collezionando 33 presenze in campionato, impreziosite da 1 gol e 3 assist, per un totale di 2.731 minuti giocati. Il centrocampista ha inoltre disputato 3 partite nei playoff, accumulando altri 249 minuti sul terreno di gioco, e ha preso parte anche a un incontro di Coppa Italia Frecciarossa.