Pedro, "rischio scampato" per la Lazio grazie al rinnovo: ora Sarri lo vuole in versione Barcellona

ROMA - L’ha scampata bella Lotito. Se Pedro non avesse rinnovato, oggi la Lazio si troverebbe senza di lui e senza un rimpiazzo. A posteriori, stando al blocco di mercato, il suo rinnovo vale come un acquisto vero. In caso di addio, Lotito non avrebbe potuto sostituire lo spagnolo e Sarri sarebbe rimasto senza jolly, con un attaccante in meno, senza un leader come lui. Pedro ha firmato a inizio giugno, il 16 è stato annunciato il rinnovo ufficialmente. Il blocco è di fine maggio, quando la trattativa non era ancora chiusa. Il rinnovo è stato possibile perché fatto alle stesse cifre. Pedro ha confessato in una recente intervista di aver ricevuto varie chiamate «anche se ormai sono sempre meno perché l’età è un fattore determinante», la battuta sorridente. Ex compagni e amici come Xavi (che ha lasciato Barcellona) e Fabregas (Como) s’informano sempre su cosa farà, se continuerà a giocare, se lo farà con la Lazio. A Miami è stato ospite di Messi, Suarez e Busquets, ha assistito ad una partita dell’Inter Miami, ma era già in parola con Lotito e Fabiani per prolungare di un anno. «Sono contento, la verità è che sono felice a Roma. La Lazio è la squadra in cui mi sono sentito di nuovo a mio agio. Nonostante l’età sia un handicap e il tempo rimasto sia sempre meno, mi sto godendo molto questo momento. Mi sono sentito di nuovo un calciatore. È un’altra stagione in cui spero di dare il 100%. Ma ogni momento va custodito perché un giorno molto vicino tutto questo finirà e dovrò dedicarmi ad altro», l’ultima intervista rilasciata dallo spagnolo.