La Lazio accoglie Ratkov: le foto a Fiumicino e poi all'Olimpico per la sfida con la Fiorentina

ROMA - " Petar is here!". Così sui social la Lazio ha annunciato lo sbarco nella Capitale di Ratkov , nuovo centravanti dei biancocelesti che lo hanno acquistato dal Salisburgo dopo la cessione di Castellanos al West Ham .

Ratkov sbarca a Roma e va all'Olimpico per Lazio-Fiorentina

La frase del club è stata postata sui social a corredo di una foto di Ratkov subito dopo il suo sbarco a Roma con una sciarpa della Lazio. Dall'aeroporto di Fiumicino l'attaccante serbo (classe 2003) si è poi diretto verso lo stadio Olimpico, per assistere al match di Serie A tra i suoi nuovi compagni di squadra e la Fiorentina.