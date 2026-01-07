La Lazio accoglie Ratkov: le foto a Fiumicino e poi all'Olimpico per la sfida con la Fiorentina
ROMA - "Petar is here!". Così sui social la Lazio ha annunciato lo sbarco nella Capitale di Ratkov, nuovo centravanti dei biancocelesti che lo hanno acquistato dal Salisburgo dopo la cessione di Castellanos al West Ham.
La frase del club è stata postata sui social a corredo di una foto di Ratkov subito dopo il suo sbarco a Roma con una sciarpa della Lazio. Dall'aeroporto di Fiumicino l'attaccante serbo (classe 2003) si è poi diretto verso lo stadio Olimpico, per assistere al match di Serie A tra i suoi nuovi compagni di squadra e la Fiorentina.