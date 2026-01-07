Corriere dello Sport.it
mercoledì 7 gennaio 2026
La Lazio accoglie Ratkov: le foto a Fiumicino e poi all'Olimpico per la sfida con la Fiorentina

Inizia l'avventura nella Capitale del 22enne attaccante serbo, che i biancocelesti hanno acquistato dal Salisburgo: tutti i dettagli
TagsLazioCalciomercatoRatkov

ROMA - "Petar is here!". Così sui social la Lazio ha annunciato lo sbarco nella Capitale di Ratkov, nuovo centravanti dei biancocelesti che lo hanno acquistato dal Salisburgo dopo la cessione di Castellanos al West Ham.

Ratkov sbarca a Roma e va all'Olimpico per Lazio-Fiorentina

La frase del club è stata postata sui social a corredo di una foto di Ratkov subito dopo il suo sbarco a Roma con una sciarpa della Lazio. Dall'aeroporto di Fiumicino l'attaccante serbo (classe 2003) si è poi diretto verso lo stadio Olimpico, per assistere al match di Serie A tra i suoi nuovi compagni di squadra e la Fiorentina.

 

 

 

