Romagnoli e l’Al-Sadd: si attende l’ufficialità

ROMA - La fumata bianca è sempre più vicina. Romagnoli e l’Al-Sadd si aspettano da mesi e adesso il traguardo sembra davvero a un passo. L’intesa tra il difensore e il club qatariota è stata raggiunta da tempo: il contratto triennale da 6 milioni di euro a stagione attende soltanto la firma definitiva. Anche tra Lazio e Al-Sadd i contatti hanno prodotto una base di accordo ormai consolidata . Restano da limare gli ultimi dettagli, quelli che spesso fanno la differenza, soprattutto quando c'è da trattare con il club di Lotito.

Romagnoli all'Al-Sadd, fumata bianca vicina

Nelle prossime ore, tra oggi e domani, potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del trasferimento. I qatarioti sono rimasti fermi sull’offerta da 3 milioni per il cartellino, cifra che la Lazio ha ormai accettato di prendere in considerazione vista la situazione contrattuale del giocatore, in scadenza nel giugno 2027. Più che sull’importo, il confronto continua sulle modalità definitive dell’operazione e sugli aspetti burocratici che ancora separano le parti dalla chiusura. Sullo sfondo resta però un tema che inevitabilmente riporta alla mente quanto accaduto a gennaio. Allora il trasferimento sembrava concluso, prima del clamoroso dietrofront arrivato negli ultimi minuti del mercato arabo. Tra i motivi della frenata ci fu anche la questione relativa ad alcune mensilità arretrate. Per questo motivo, attorno alla trattativa continua ad aleggiare lo spettro di eventuali richieste legate agli ultimi stipendi maturati dal difensore.

L'addio alla Lazio dopo tre stagioni

Romagnoli ha già scelto. Dopo quattro stagioni vissute da leader della difesa, il suo ciclo alla Lazio è arrivato al capolinea. Un addio che rappresenta l’ennesima cessione della società, costretta a finanziare le operazioni in entrata attraverso le partenze. E Romagnoli, salvo colpi di scena, sarà uno dei primi tasselli a lasciare Formello.