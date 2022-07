LECCE - La scorsa settimana l’accelerazione, ieri il sì al Lecce. Simone Scuffet si avvicina a grandi passi al club salentino con la speranza di battere definitivamente la concorrenza, visto che Pantaleo Corvino sta valutando anche altri profili per la porta. Non solo rinforzi tra i pali, i giallorossi vogliono rimpolpare anche il reparto arretrato e in tale ottica si registrano i contatti per Federico Baschirotto e Pietro Ceccaroni.