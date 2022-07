LECCE - Scatenato il Lecce. Dopo la chiusura di domenica per Federico Baschirotto, restano attuali i contatti con l’Ascoli che chiede Lorenco Simic. Wladimiro Falcone può arrivare allo Spezia via Lazio nell’operazione che porta Ivan Provedel in biancoceleste. Ma i salentini rimangono vigili sapendo di poter lavorare anche sulla pista Simone Scuffet che è sempre sembrata prioritaria.