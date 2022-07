Calciomercato Lecce: obiettivo Maksimovic: ok Falcone-Askildsen

LECCE - Obiettivo di un certo peso per la retroguardia del Lecce. Il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino sta trattando da settimane per il difensore Nikola Maksimovic del Genoa. Il noto rimane l'alto ingaggio del giocatore (1,7 milioni di euro a stagione più bonus) a fronte dell'offerta giallorossa da 600.000 euro. Sul tavolo anche l'ipotesi cessione in prestito, con il Genoa che dovrà dunque pagare una parte dello stipendio di Maksimovic. Intanto c'è attesa per le firme del nuovo portiere Wladimiro Falcone. Nell'affare con la Sampdoria rientra anche il centrocampista norvegese, Kristoffer Askildsen.