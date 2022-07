LECCE - In casa Lecce, in attesa di formalizzare l’arrivo di Wladimiro Falcone, il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino insiste per Nikola Maksimovic. L’ostacolo resta l’alto ingaggio del difensore che col Genoa guadagna circa 1,7 milioni di euro all’anno per i prossimi tre anni. È chiaro che una sua cessione in prestito in Puglia, obbligherà i liguri a partecipare allo stipendio.