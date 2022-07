Calciomercato Lecce, c'è l'intesa col Genoa per Maksimovic

LECCE - Il Lecce ieri ha ufficializzato il portiere Wladimiro Falcone e il centrocampista Kristoffer Askildsen, destinati entrambi a prendersi un posto nello scacchiere della formazione titolare di Baroni: due operazioni con la formula del prestito e diritto di riscatto (3 milioni per il romano e 2,5 per il norvegese) e controriscatto (rispettivamente 4 e 3,5). Ma non è finita: ora serve quel giocatore in grado di trasferire alla difesa giallorossa l’esperienza e la maturità che si richiede in un campionato come la Serie A: parliamo di Nikola Maksimovic, che ha un triennale a 1,7 milioni con il Genoa retrocesso in B. Il serbo vuole restare in Italia e il Lecce è la società che più di tutti ha dimostrato di volerlo prendere. I rapporti solidi, costruiti su numerose trattative,tra Corvino e Fali Ramadani, manager del centrale come del portiere Falcone, stanno facendo il resto: con il Genoa il Lecce ha trovato l’intesa (e si è arrivati ai bolli), manca ancora qualcosa con il giocatore ma nelle prossime 48 ore potrebbe esserci la definitiva accelerata. Poi Corvino si potrà concentrare sull’attaccante esterno: una pista porta a Federico Di Francesco, il figlio di Eusebio, ora alla Spal.