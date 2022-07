Calciomercato Lecce: Di Francesco vicino, in uscita Calabresi

LECCE - Sono ore calde in casa Lecce per Federico Di Francesco. L'esterno offensivo classe '94 della Spal è da tempo finito nei radar del club salentino, con Pantaleo Corvino che ha sempre stimato il giocatore. Quest'ultimo ha dato il suo ok ad un eventuale trasferimento in Salento. In ballo anche uno scambio con i ferraresi con il centrocampista Zan Majer. Si aspettano svillupi nella trattativa. Intanto, un nome in uscita è quello di Arturo Calabresi, uno dei protagonisti del ritorno del Lecce in Serie A. Il classe '96 è molto richiesto in Serie B: piace a Palermo, Como, Modena e Frosinone.