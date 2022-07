Calciomercato Lecce, Corvino tratta Mistrovic

LECCE - Kristijan Bistrovic è il centrocampista del Cska di Mosca che Pantaleo Corvino sta trattando in queste ore per dare una soluzione in più alla linea mediana a disposizione di Marco Baroni. Croato, nell’ultimo campionato ha giocato in prestito in Turchia al Karagumruk, il club dove è arrivato Andrea Pirlo in panchina. In queste ore si sta cercando di trovare la formula migliore per completare il trasferimento. In uscita dal club pugliese c’è Gabriel Strefezza: sembrava molto vicino al Torino più di un mese fa, poi la trattativa si è arenata. Il brasiliano con passaporto italiano cerca una squadra che punti su di lui come titolare e non per metterlo in rosa. A Bologna, per intenderci, sarebbe alternativo a Riccardo Orsolini e non è la soluzione che il giocatore cerca: vorrebbe un club che investa su di lui per puntarci davvero.