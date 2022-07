LECCE - In casa Lecce, Corvino ha lavorato su un’idea tenuta sotto traccia e sta facendo passi avanti importanti: parliamo di Sandro Ramirez, spagnolo noto come Sandro, nell’ultima stagione al Getafe, in prestito dall’Huesca. Sandro ha un passato nelle giovanili del Barcellona, è un prodotto della cantera azulgrana, poi un passaggio all’Everton e tanta Spagna.