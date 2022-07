Calciomercato Lecce, dallo Slavia Praga sbarca Samek

LECCE - Il Lecce ha piazzato la “corvinata” dell’estate: dallo Slavia Praga è arrivato Daniel Samek che nel suo club, il secondo più titolato della Repubblica Ceca dopo lo Sparta, ha disputato 33 partite nella scorsa stagione (anche di Conference League) segnando 4 reti: insomma un duttile mediano che ha già la sua dose di esperienza e che il club ha fatto partire anche per far fronte ad un momento economico non facilissimo. Corvino ci ha lavorato un mese restando sotto traccia per non vedere aumentare la concorrenza. Per quel che riguarda l’esterno di fascia Sandro Ramirez resta sempre in pista. Attenzione alla cessione di Zan Majer alla Reggina: è il giocatore che la Spal non voleva in una possibile operazione di scambio con Federico Di Francesco a Lecce e questo diniego aveva chiuso la trattativa, almeno dalla parte dei pugliesi. Se gli emiliani dovessero riaprire ad un altro scambio e quindi a un’operazione senza esborso di denaro, il Lecce potrebbe riesaminare le cose, considerato anche che il giocatore è molto ben disposto. Le condizioni per riaprire il dialogo finora però non si sono ricreate.