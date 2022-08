Calciomercato Lecce, rebus difesa: Goldaniga si complica

LECCE - La difesa è il reparto su cui il Lecce sta dedicando tutta la propria attenzione in chiave mercato. Gli infortuni di Tuia e Dermaku hanno accelerato le mosse in casa salentina. Dopo l'ufficialità per il turco ex Roma Mert Cetin, il Lecce prova a chiudere con il Cagliari per Edoardo Goldaniga. Lo scoglio da superare è l'alto ingaggio del giocatore. La trattativa, dunque, si fa complicata. Per il centrocampo l'ultima idea è Andrea Poli, fresco di rescissione di contratto con l'Antalyaspor. Sull'ex Milan ci sono la Cremonese e la Sampdoria, con il Lecce che rimane alla finestra.