LECCE - Rinforzo per il centrocampo del Lecce. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il club salentino annuncia "di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mathias Normann dal Rostov. Il centrocampista norvegese classe '96 sarà in serata a Lecce per sottoporsi alle visite mediche".