Calciomercato Lecce, si chiude per Umtiti

LECCE - Nella giornata di oggi Pantaleo Corvino proseguirà i contatti con il Barcellona e l’entourage del difensore francese Samuel Umtiti. La trattativa è nella fase terminale, vanno ancora sistemate piccole cose ma le parti stanno remando tutte nella stessa direzione, ritenuta consensualmente la migliore. Il Lecce, però, vuole strappare il colpo alle sue condizioni e la strada è quella giusta. Stando all’ultima intesa, lo stipendio verrà pagato dai catalani mentre i salentini dovranno corrispondere solo alcuni bonus in base alle presenze del calciatore. Proseguendo così, da oggi ogni giorno può essere buono per definire lo sbarco del centrale in Italia. E, nell’emergenza, colpisce come, attraverso la logica delle idee e delle opportunità, Corvino possa mettere in piedi una coppia dei sogni da Grande Europa del calcio per un club come quello giallorosso che deve salvarsi. Martin Pongracic è arriverà oggi in città per le visite mediche, il croato con cittadinanza tedesca è stato preso dal Wolfsburg e ha giocato in Champions con il Dortmund.