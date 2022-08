Lecce, a centrocampo idee Diawara o Akpa Akpro

LECCE - Il Lecce non ha necessità impellenti ma valuta eventuali occasioni ed esuberi da poter prendere a condizioni molto agevolate che possano migliorarlo in alcune zone del campo. Emerge qualche nome, difficile capire in questa fase quale possa rispondere alle idee dello staff tecnico e quale magari assecondare le necessità dei club che hanno i giocatori in uscita. Ma sembra che stia nascendo - e questa è una traccia concreta - un derby tutto romano: da una parte Amadou Diawara (25) che ha rifiutato l’impossibile a Trigoria ma che Corvino conosce bene e aveva sondato ad inizio mercato, dall’altra Jean Daniel Akpa Akpro (29) in uscita dalla Lazio. Sono profili che il Lecce può valutare ma solo a determinate condizioni economiche, vantaggiose per il club pugliese.